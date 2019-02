Lees terug: Deze mensen kregen onze valentijnsbloemen

Op deze Valentijnsdag ging de liveverslaggever van Radio Noord kriskras door de provincie om bloemen uit te delen aan mensen die zijn opgegeven door hun geliefden. In dit bericht lees je wie de gelukkigen waren.

'Ik sta een beetje te shaken'

Titie Pikstra in Leek kijkt verrast op als Derk Bosscher 's ochtends vroeg rond twintig over zeven bij haar in Leek voor de deur staat. 'Ik ben een beetje overdonderd.'

Ze is opgegeven door haar man Piet, die voor zijn werk het grootste deel van de week in Duitsland zit. 'Na 28 jaar ben ik nog stapelgek op haar', schreef hij. 'Het is bijna 30, maar dat geeft niks', reageert Titie lachend. 'Ik sta een beetje te shaken, maar ik vind het wel prachtig!'

'Wat lief ja!'

Arjen Doornbosch uit Zuidwolde is grieperig, maar van de bos bloemen die hij krijgt knapt hij vast op. Derk Bosscher maakt hem wakker. 'Ik dacht dat er wat in de fik stond man!'

Zijn vriendin Ilona Bronsema gaf hem op, omdat ze 'stapelgek en trots is' op hem. 'Wat lief ja! Wat mooi!', zegt hij verbouwereerd.

Eerst een warm bad, nu bloemen

Woensdagavond had haar vriend Feije Hoekstra al een warm bad en een drankje voor haar klaargemaakt, nu krijgt Inge Stuut ook nog eens een bos bloemen van hem. Derk Bosscher komt het boeket brengen in Winsum, waar ze voor de klas staat.

Feije is internationaal chauffeur op de touringcar en veel van huis, vanaf maandag gaan ze samenwonen. 'Eindelijk, het heeft veel te lang geduurd.'

Van tulpen naar rozen

Tulpen en bloembollen zijn de passie van praktijkleraar Geert Kruize uit Appingedam. Gelukkig vindt hij rode rozen ook mooi, want ook hij werd donderdagochtend verrast door verslaggever Derk Bosscher. 'Ooh, kijk eens aan. Wat geweldig, ja!', reageert Geert bij het zien van de bos.

Zijn vriendin Rietha gaf hem op. 'We hebben elkaar leren kennen via een datingwebsite. Dat is bij ons goed gelukt. Rietha, hartstikke bedankt en ik hou van je!', besluit Geert.

Geert met zijn bos rozen en zijn trotse collega's



'Normaal alleen op onze trouwdag'

De volgende bos rozen is voor Dorina Mast uit Stad. Nadat verslaggever Derk Bosscher op de bel heeft gedrukt, doet Tonny open. 'Deze heeft ze echt verdiend. Ze heeft zo veel voor mij gedaan, tijdens mijn verhuizing van Amersfoort naar Stad bijvoorbeeld', verklaart hij.

Tonny laat Derk binnen en loopt richting de woonkamer, waar Dorina op de bank zit. 'Wat is dit!?', reageert ze verbaasd. 'Het afgelopen jaar is voor jou niet makkelijk geweest, dus dit is even een extra steuntje in de rug', legt Tonny uit. 'Normaal gesproken krijg ik alleen bloemen op onze trouwdag, dus dit is heel erg leuk!', zegt Dorina.

Tonny en Dorina zijn al 31 jaar gelukkig met elkaar

'Helemaal geweldig'

Alice Hofman uit Veendam is opgegeven door haar man Jan. Beiden zijn thuis, als verslaggever Wiebe Klijnstra met de bloemen voor de deur staat. 'Helemaal geweldig', zegt Alice.

Jan onderging afgelopen jaar een zware hartoperatie. 'Ze heeft mij er helemaal doorheen gesleept. Ze betekent heel veel voor mij', prijst hij zijn vrouw.

Dubbel feest

Voor Danique Zoer is het donderdag een extra speciale dag. Het is niet alleen Valentijnsdag, maar ook haar achttiende verjaardag. De slingers hangen door het hele huis als Wiebe binnenkomt.

'Helaas kan ze niet praten, maar je ziet de blijdschap in haar ogen', vertelt vader Ronnie over Danique, die een meervoudige complexe beperking heeft. 'Ze is in ieder geval erg onder de indruk.'



Danique (18), vergezeld door haar familie en vrienden



Bloemen tegen de pijn

'Ik ben onderweg naar Richard Vast, maar ik houd mijn hart vast', zegt verslaggever Wiebe Klijnstra voordat hij aanbelt. 'Ik heb gehoord dat hij Valentijnsdag helemaal niks vindt.'

Wiebe wordt binnengelaten door de vrouw van Richard, Anja, die haar man heeft opgegeven voor de actie. Eenmaal in de woonkamer schudden Wiebe en Richard elkaar de hand. 'Ik moet je wel mijn andere hand geven, want ik heb een ongeluk gehad', zegt Richard. 'Ik heb er nu al drie weken last van, maar de doctoren voorspellen dat het nog maanden gaat duren.'

Een bloemetje heeft hij dus volgens zijn vrouw wel verdiend. 'Je hebt het nu gewoon even nodig. En we zijn dit jaar natuurlijk twintig jaar getrouwd', sluit Anja af.



Richard Vast met zijn mitella, omringd door zijn gezin

Geluk bij een ongeluk

De volgende bos is voor Jeanine de Haan uit Stad, gegund door haar vriend Ramon. Sinds Jeanine in december een ongeluk heeft gehad, zit ze thuis. Een valentijnsgevoel heeft ze hierdoor niet echt. 'Het is jammer dat het gebeurt. Maar ik mag gelukkig langzaam weer een beetje werken. Ik ben ambtenaar, dus inderdaad, een beetje werken.'



Stadjer Jeanine de Haan

'De ideale vrouw'

Al struinend door het winkelcentrum in Lewenborg zoekt Wiebe Klijnstra naar de laatste gelukkige, Marc van den Berg. Hij werkt als winkelmedewerker bij een supermarkt in het centrum. Terwijl Marc net pauze heeft en zijn bord boerenkool met worst wegwerkt, komt Wiebe binnen: 'Ik heb wat voor je!'. 'Vast van mijn vriendin Melanie', reageert Marc.

'Ze vindt je hartstikke sympathiek en aardig', vertelt Wiebe. 'Ze waardeert het dat je heel erg hard hebt gewerkt tijdens de verbouwing.' Voor Marc is zijn vriendin de ideale vrouw: 'Ze is lief, aardig en gewoon heel goed voor mij.'



Marc van den Berg ontvangt donderdag als laatste een RTV Noord-valentijnsboeket

