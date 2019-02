Onrust onder personeel en bewoners Wiemersheerd; manager weggestuurd

Onrust in woonzorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum; eigenaar Zonnehuisgroep Noord heeft de interim-manager de laan uit gestuurd. De cliëntenraad is daar boos over en heeft dat in een brief aan de bewoners kenbaar gemaakt.

Wiemersheerd moet worden omgevormd van verzorgingshuis naar verpleeghuis, doordat de zorgvraag van bewoners steeds zwaarder wordt. Om die omslag voor elkaar te krijgen is vorig jaar augustus interim-manager Durkje Visser aangesteld. Nu, een half jaar later, moet ze weg.

'Verschil in visie'

Directeur zorg Peter Kamsma schrijft aan de bewoners dat 'er verschil is in visie'. Belangrijk voor Wiemersheerd is een goede basis met voldoende vertrouwen en samenwerking. Dat moet van twee kanten komen, anders maak je geen stappen vooruit. Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat er onvoldoende vertrouwen is in elkaar.'

Volgens de cliëntenraad gaat dat verschil in visie over de snelheid waarmee Wiemersheerd tot een verpleeghuis moet worden omgevormd. De interim-manager zou hebben aangegeven dat Wiemersheerd er nog niet klaar voor is. De cliëntenraad is dat met haar eens. Daarvoor zou in elk geval eerst 'een forse investering op het gebied van scholing en training van medewerkers' noodzakelijk zijn.

'Onacceptabel'

De cliëntenraad schrijft in een brief aan de bewoners achter de interim-manager te staan. Formeel kan de raad het vertrouwen in de directie niet opzeggen, maar ze doet het toch. Volgens de cliëntenraad betekent het vertrek van de interim-manager dat 'er geen noodzakelijke overdracht kan plaatsvinden en dat de cliëntenzorg daarmee direct in gevaar komt. Dit vinden we als cliëntenraad onacceptabel.'

Zoektocht naar nieuwe manager

Directeur Peter Kamsma heeft voorlopig zelf de leiding in Wiemersheerd op zich genomen en zoekt ondertussen een nieuwe manager. Die cliëntenraad geeft in de brief aan een onafhankelijk onderzoek in te willen stellen naar de kwaliteit van zorg binnen de Zonnehuisgroep Noord.

Zonnehuisgroep Noord wil niet op het conflict reageren. Volgens een woordvoerder is de instelling 'constructief in gesprek met de cliëntenraad'. Voorzitter Jan Ernst Bosscher van de cliëntenraad bevestigt dat en onthoudt zich verder ook van commentaar.

Lees ook:

- Lijst met te sluiten zorgcentra leidt tot verbazing en onrust

- Woonzorgcentrum Wiemersheerd kan aardbeving niet aan