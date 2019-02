Turbulente Tijden #2: 'Ik wil nú duurzame energie hebben'

Dat zegt Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen en verantwoordelijk voor het energiebeleid, in deel twee van onze podcastserie Turbulente Tijden. Dit is een serie over de plaatsing van windmolens en over de emoties die dat met zich meebrengt.

Gepassioneerd vertelt Homan over de urgentie die ze voelt om wat aan de klimaatverandering te doen. Iets dat energieplanoloog Christian Zuidema trouwens net zo'n feit vindt als zijn eigen lichaamslengte.

Ook hoor je naast Lies Zondag en Rob Rietveld (die je nog kent van aflevering 1) Timo Spijkerboer, werkzaam in de windindustrie. Hij vindt dat de energiediscussie in Nederland veel te anoniem is. Luister naar aflevering twee voor zijn verhaal hierbij.

Als je aflevering 1 eerst luistert, begrijp je de verhaallijn van aflevering 2 beter. Turbulente Tijden is onder meer te luisteren via Apple Podcast, Google Podcast, Spotify en Soundcloud.



Hoe kan het nou dat mensen zó ver kunnen gaan in het uiten van hun woede tegen windparken? Deze vraag triggerde Egbert Minnema. Voor RTV Noord maakte hij daarom een vijfdelige podcastserie Turbulente Tijden. In deze serie word je meegenomen in de wereld van de windmolens.

