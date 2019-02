Ook Arriva werkt aan zitplaatszoeker voor treinreizigers

In navolging van de NS werkt ook Arriva aan een zogeheten zitplaatszoeker. Daarmee moet het voor reizigers makkelijk worden een lege stoel te vinden in de trein.

De NS testte het systeem al met succes en rolt de app voor het eind van het jaar ook uit naar de trajecten Groningen-Leeuwarden en Groningen-Zwolle. Daarvoor maakt de vervoerder gebruik van sensoren in het sppor die het treingewicht meten.

Onderdeel van concessie

Volgens de NS zouden andere vervoerders in de toekomst mee kunnen liften op de ontwikkelde techniek. Een woordvoerder van Arriva laat echter weten dat het bedrijf al aan een eigen systeem werkt.

'Arriva denkt al enige tijd na over zitplaatsindicatoren om haar reizigers zo optimaal mogelijk te informeren over de beschikbare zitplaatsen in een trein. Dit is onderdeel van wat Arriva in 2017 heeft aangeboden voor de concessie Noordelijke Lijnen 2020-2035.'

December 2020

Vanaf wanneer Arriva-reizigers de zitplaatszoeker kunnen gebruiken, is nog niet exact bekend.

De nieuwe concessie waar Arriva het over heeft, gaat in december 2020 in. Dan hoopt het vervoersbedrijf een heel eind te zijn met de ontwikkeling van de zitplaatszoeker.

