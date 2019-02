Woningcorporaties gaan voortaan zelf de aardbevingsschade opnemen bij hun huurders. Dat hebben de corporaties afgesproken met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Dat moet vooral zorgen voor een snellere doorloop. 'Het scheelt ons tijd en menskracht', legt voorzitter Bruno van Ravels van de TCMG uit.

Eigen expert

In de praktijk hoeft er dus geen deskundige van de TCMG naar de huurder, maar is dat een expert van de corporatie zelf. Die maakt het opnamerapport en dat gaat dan naar de TCMG.

'Snel optreden'

De woningcorporaties zijn blij met de overeenkomst. 'De grootste winst zit in de snelheid', zegt directeur Auke de Vries van Patrimonium. 'Wij willen snel op kunnen treden naar onze huurders.'

Volgens De Vries gaat het in totaal om 64.000 huurwoningen die in de overeenkomst worden betrokken. 'Ik denk dat het voor ons in Groningen wel meevalt, maar de collega's in het kerngebied gaan het wel druk krijgen.'

De corporaties en de TCMG gaan deze manier van werken eerst een jaar proberen. Daarna wordt de overeenkomst geëvalueerd.

