Rechtszaak mishandeling Vindicat opnieuw uitgesteld

Voor de derde keer is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen een Vindicat-lid uitgesteld. De advocaat is verhinderd.

Eerder werd de zaak al aangehouden omdat er extra getuigen gehoord moesten worden. Het gaat om een mishandeling tijdens een driedaags Vindicat-feest, dat in december 2017 plaatsvond. Het lid dat mishandeld werd liep een gebroken tand en een beschadigde neus op.

Enkele klappen

De feestganger in kwestie ging vroeg in de ochtend bier halen. Om bij de bar te komen, zou hij zich een weg door de menigte gebeukt hebben. Dit werd niet geaccepteerd.

Het slachtoffer kreeg daarop enkele klappen. Volgens getuigen werd het slachtoffer geschopt en geslagen.

Werkstraf

In juni vorig jaar moesten hiervoor twee Vindicatleden voorkomen. Een van hen kreeg een werkstraf van 90 uur, waarvan 50 voorwaardelijk opgelegd.

Van de ander werd de zaak opgeschort naar oktober vorig jaar. Vier getuigen moesten nog gehoord worden. In oktober bleek dat er drie van hen gehoord waren, waarna de zaak weer werd uitgesteld, ditmaal naar 14 februari.

Gedragscode

Dit is niet het eerste geweldsincident bij de vereniging. Vindicat heeft een gedragscode ondertekend, waarin staat dat geweld zo snel mogelijk moet worden gemeld. Dat is in dit geval niet gebeurd.

Vanwege de geweldsincidenten hebben de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit eerder al besloten de bestuursbeurzen niet toe te kennen. Ook is de vereniging niet meer welkom bij gelegenheden.

Lees ook:

- Universiteit en Hanzehogeschool zetten Vindicat buiten de deur

- Hof veroordeelt ex-Vindicater tot geldboete voor mishandeling

- OM eist opnieuw werkstraf tegen oud-Vindicater wegens mishandeling