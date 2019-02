Dit Groningse bedrijf is volgens The New York Times bijna één miljard dollar waard

Het van oorsprong Groningse bedrijf HackerOne behoort tot de vijftig meest veelbelovende startups ter wereld. Dat blijkt uit een ranglijst van de Amerikaanse krant The New York Times.

Op die lijst staan bedrijven die het volgens de krant in zich hebben om een waarde van minstens één miljard dollar te vertegenwoordigen. Bedrijven die deze magische grens bereiken worden unicorns genoemd.

Groningse studenten

HackerOne is het geesteskind van de twee Hanzehogeschoolstudenten Jobert Abma en Michiel Prins, die in 2011 in Groningen met het bedrijf begonnen.

Het hoofdkantoor huist inmiddels in San Francisco, maar met een vestiging aan de Griffeweg in de stad heeft HackerOne de Groningse wortels niet verloochend.

Ethische hackers

Het bedrijf is groot geworden met zijn 'ethische' hackmethodes, waarmee software en bedrijfsprocessen op zwaktes en lekken worden getest. HackerOne heeft inmiddels 74 miljoen dollar aan kapitaal opgehaald om de snelle groei te financieren.

De status van unicorn is vaak een voorbode van een gang naar de beurs.

