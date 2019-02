Carnaval in 't Noorden: 'Liever dit dan een relatie'

Een elektrisch kacheltje is geen overbodige luxe. Want de temperaturen kunnen oplopen tot onder het nulpunt in de schuur. Toch maakt het voor de wagenbouwers niet uit: dag in dag uit wordt er gewerkt aan de wagen voor de carnavalsoptocht. In de online-serie 'Most es Kieken' duikt verslaggever Joyce Kranenborg in de wereld van de carnavalswagens Vandaag: deel 1.

Er hangt een geheimzinnig sfeertje in Kloosterburen. Onderling wordt er gevraagd hoe het gaat met de voortgang van de wagen. Maar meer dan: 'We zijn nu aan het plakken', wordt er niet gedeeld. Het is namelijk een sport om het uiteindelijke resultaat geheim te houden tot de optocht.

Werken in de kou

Al vanaf november wordt er druk gebouwd aan de wagens voor de carnavalsoptocht van 3 maart. Er wordt vergaderd, gestemd over het thema van de wagen en uiteindelijk kan er worden gebouwd.

Precisiewerk

Voor wagenbouwer Thijs Gerdez is het zijn lust en zijn leven. Thijs bouwt bij de wagen van de Hogeweg. Het gazen vindt hij het leukste werk, omdat het een geconcentreerd werkje is.

'Ik ben hier elke dag, en als ik er niet ben word ik gebeld waar ik blijf', vertelt hij. Soms krijgt Thijs kriebels van het priegelwerk maar hij zet altijd door.

'Het is voor mij een uit de hand gelopen hobby. Als carnaval afgelopen is dan ben ik bezig met mijn werk en mijn groentetuin. Maar dit is echt mijn mooiste hobby', vertelt Thijs. De saamhorigheid voor de wagen gaat nog verder. 'Ik heb liever dit dan een vrouw of een relatie', stelt hij. 'Het is niet alleen bouwen maar ook gezellig met elkaar bezig zijn.'



De saamhorigheid is mooi; alles kan met elkaar Ria Lubbers - Wijkhoofd

Een natje en een droogje

Als je het in Kloosterburen over carnaval hebt dan word je meteen doorgestuurd naar Ria Lubbers. Als dertig jaar is Ria wijkhoofd van de wijk 't Halve dörp. Vroeger bouwde Ria fanatiek mee. Nu zorgt ze voor een natje en een droogje voor de wagenbouwers van de wijk.

'Het mooiste aan carnaval is het feest, maar eigenlijk is alles mooi', vertelt Ria. 'De saamhorigheid, alles kan met elkaar.' Als het carnaval na de optocht afgelopen is valt Ria wel een beetje in een zwart gat. 'Het is wel moeilijk als je zondagsmiddags tegen elkaar zegt: nu is het ook alweer voorbij.

