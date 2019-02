Vrouw uit Groningen bedondert banken: 'Een wonderlijke situatie'

Ze beweert dat ze er niks mee te maken heeft, maar de rechter twijfelt niet: een 32-jarige vrouw uit Groningen heeft gepoogd meerdere banken op te lichten. Ze krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur.

Valse salarisspecificaties

De vrouw vroeg in 2015 telkens leningen van 5000 euro of hoger op bij verschillende instanties. Ze diende daarbij valse salarisspecificaties in. Ook haar bankafschriften bleken niet te kloppen.

De meeste bedragen werden nooit uitgekeerd, omdat de banken op tijd achter de fraude kwamen. Één bank stortte toch nog 2300 euro. Daarvoor is een terugbetalingsregeling getroffen.

Vermoorden

Aan de politie verklaarde de vrouw in eerste instantie dat ze het deed omdat ze in geldnood zat. Ze werd op het idee gebracht door een vriendin, zei ze. En daar had ze spijt van.

Er was maar weinig nodig om het onderzoek uw kant op te laten hellen Rechter

In de rechtbank vertelde ze later dat haar ex-vriend achter de oplichting zat. Hij had haar onder druk gezet en zou haar vermoorden als ze de waarheid zou vertellen.

De advocaat van de vrouw pleitte voor vrijspraak.

Ongeloofwaardig

De officier noemde de tweede verklaring van de vrouw ongeloofwaardig. Hij wees op het handtekeningenonderzoek, waaruit zou blijken dat de vrouw de handtekeningen zelf had gezet. Ook zou ze de aanvragen zelf hebben verstuurd.

Het OM eiste een werkstraf van 120 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk.

'Wonderlijke situatie'

De rechter sprak over een 'wonderlijke situatie', omdat het niet vaak voorkomt dat iemand in tweede instantie zo'n andere verklaring aflegt dan in eerste instantie.

'Er was maar weinig nodig om het onderzoek uw kant op te laten hellen', sprak ze. 'Maar ik vind in het dossier geen bewijs voor de stelling dat u er helemaal niets mee te maken heeft.'

Naast een voorwaardelijke werkstraf moet de vrouw onkosten die door de banken zijn gemaakt terugbetalen. Dat gaat om een totaalbedrag van 500 euro.

