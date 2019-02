De benen van Prinsen zijn goed, de rest van het lijf niet

Atletiek, de moeder aller sporten, ontbrak afgelopen dinsdag op het Groninger Sportgala. De winnaar van de Provinciale Sportprijs, Rutger Smith, moest verstek laten gaan vanwege verplichtingen in België.

Ook 800-meter atlete Danaid Prinsen uit Winschoten, één van de genomineerden voor Sporter van het jaar, was niet in Martiniplaza.

In Arnhem

'Danaid is niet fit en dan is het niet verstandig om viereneenhalfuur in de auto te zitten.'

Zo vertelde vader Gerard Prinsen op het podium om de absentie van zijn dochter toe te lichten. Prinsen woont in Arnhem, om op Papendal te kunnen trainen.

Nog voor het officiële gedeelte werd al duidelijk dat de situatie toch wel wat zorgelijk is voor het Winschoter talent. 'Sinds het begin van het seizoen ben ik al ziek. Twee weken geleden kreeg ik griep en ook daarvoor kwakkelde ik ook al met m'n gezondheid.' laat ze twee dagen later weten.

'Ik heb nog overwogen om toch naar Groningen te komen, maar het was beter om hier te blijven.'

In Kenia

En dat terwijl ze zich tijdens haar 'overwintering' in Kenia beter dan ooit voelde. Dat bleek ook wel in trainingswedstrijden na de stage in Afrika. 'Ik liep tijden van onder de twee minuten. Weliswaar verdeeld over 500 en 300 meter met een minuut rust ertussen.'

'Maar dat is voor mij een teken dat het echt wel goed zit. Mijn benen zijn goed genoeg, de rest van mijn lichaam laat me in de steek.' Haar persoonlijk record van net boven de twee minuten zou ze daarmee dus ruimschoots hebben verbeterd.

In haar eerste wedstrijd, afgelopen zondag in Metz, ging het na 400 meter niet meer. 'Ik liep op kop, maar kreeg toen een hoestbui. Dat kun je echt niet hebben als je aan het lopen bent. Je verliest daardoor ontzettend veel zuurstof.' Ze liep de race in Frankrijk nog wel uit, maar een toptijd bleef logischerwijs ver buiten bereik.

Niet afmelden

Toch gaat Prinsen zich niet afmelden voor het Nederlands Kampioenschap Indoor van aanstaand weekend. Allereerst om haar titel te verdedigen, maar ook om nog iets van het indoorseizoen te maken.

'Ik doe sowieso de series op zaterdag en probeer de limiet voor de Europese Kampioenschappen indoor te halen. Ik ben er denk ik goed genoeg voor, maar ik ga mijn lichaam niet kapot lopen. Als het goed gaat kom ik zondag nog een keer in actie tijdens de finale,' besluit ze, intussen wel onderbroken door een hoestbui.