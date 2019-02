Interim-bestuurder De Noorderbrug: 'We houden het hoofd nu boven water'

Zorgorganisatie De Noorderbrug is de acute financiële problemen te boven.

Dat stelt interim-bestuurder Jeltje Schraverus.

De Noorderbrug, een zorgorganisatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en andere beperkingen, is actief in meerdere provincies. Het hoofdkantoor staat in Groningen.

Beter vaarwater

De insteling kampte met onvrede onder personeel, een hoog ziekteverzuim en een dreigend miljoenentekort. Financieel gaat het nu beter. Schraverus: 'We hebben voor 2019 een begroting die op nul uitkomt. We hebben ervoor gezorgd dat we op de korte termijn met het hoofd boven water blijven.'



Het was wel chaos Jeltje Schraverus - interim-bestuurder De Noorderbrug

De financiële problemen bij De Noorderbrug kwamen volgens de interim-bestuurder voort uit het werken met zelfsturende teams. Zorgmedewerkers deden teveel bijkomende taken als roosteren en budgetbeheer en huurden voor de zorg uitzendkrachten in. Dat is teruggedraaid.

Schraverus: 'We gaven vorig jaar één tot anderhalf miljoen uit aan uitzendkrachten.' In 2019 is dit maximaal ruim honderdduizend euro. 'Ik zeg niet dat er zoveel lucht in de organisatie zat, maar het was wel chaos.'

Strakke roosters

De Noorderbrug werkt nu weer met leidinggevenden en strakke roosters. Volgens Schraverus brengt dat rust, al moeten sommige medewerkers ook wennen, omdat ze niet alles meer zelf kunnen doen.

'Banken blijven kritisch'

De lange termijn blijft voor De Noorderbrug spannend. De instelling heeft vrijwel geen eigen geld in kas. Er zou zestien miljoen in moeten zitten om financieel gezond te zijn; het is niet meer dan één miljoen. 'De banken zijn blij dat we weer groene cijfers hebben, maar blijven kritisch op ons financieel functioneren.'

Van gedwongen ontslagen is volgens Schravrus geen sprake. Dat was wel de verwachting voor administratieve functies, maar door natuurlijk verloop is dat toch niet aan de orde. Wel ligt er binnenkort een sociaal plan. 'Dat wilde de vakbond graag.'

Lees ook:

- Miljoenentekort bij zorgorganisatie De Noorderbrug