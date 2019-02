Duizenden lezers minder voor Groninger bibliotheken

De Groninger bibliotheken verloren het afgelopen jaar enkele duizenden leden. Ook leenden ze minder papieren boeken uit. Het aantal uitgeleende e-books steeg wél, zo blijkt uit de jaarcijfers van Biblionet Groningen.

Vorig jaar werden 2,2 miljoen boeken en andere materialen uitgeleend. In 2017 was dit nog 2,28 miljoen, in 2016 bedroeg dit 2,37 miljoen. Daarmee zet de trend van ontlezing in onze provincie zich door.

Meer e-books uitgeleend

Het aantal uitgeleende e-books steeg het afgelopen jaar wel aanzienlijk. Volgens Biblionet Groningen werden vorig jaar ruim 170.000 e-books gedownload. In 2017 ging het nog om ruim 157.000 digitale boeken.

'Het aantal leners van e-books nam wel iets af (van 20.225 naar 18.658), maar dit komt doordat het aantal e-bookaccounts door de Koninklijke Bibliotheek is opgeschoond', zegt Roxanne Huls van Biblionet Groningen.

Onder volwassenen was 'Huidpijn' van Saskia Noort het meest gedownloade e-book. Bij de jeugdtitels was John Flanagan met zijn 'De Grijze Jager'-serie het populairst. Welk papieren boek het meest werd uitgeleend, is nog niet bekend.

Aantal leden daalt iets

Het aantal leden van de Groninger bibliotheken daalde vorig jaar van 95.375 naar 92.831.

Het aantal bibliotheken in onze provincie bleef constant: 42. Maar dit jaar daalt het aantal vestigingen naar 39, omdat de bieb in Baflo is gesloten en de bibliotheken in Haren en Ten Boer voortaan onder het Groninger Forum vallen.

Het aantal bezoekers steeg het afgelopen jaar tot boven de anderhalf miljoen. De cijfers betreffen alleen de bibliotheken in de provincie; de vestigingen van Groninger Forum in de stad vallen niet onder Biblionet.

Tevreden

'Al met al zijn we heel tevreden over 2018', zegt Huls. 'Er komen meer mensen naar de bibliotheek en bezoekers blijven ook langer. Dit komt vooral doordat we meer cursussen en activiteiten aanbieden.'

Biblionet Groningen bejubelt verder de tweede plaats die de bieb in Veendam in 2018 behaalde in de verkiezing Beste Bibliotheek van Nederland en de bekroning van medewerker Jolanda Robben tot Beste Bibliothecaris van Nederland.