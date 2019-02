PostNL houdt proef met bezorging voor Jumbo in Groningen

PostNL neemt drie maanden lang de bezorging van Jumbo Foodmarkt in Groningen op zich. Postbezorgers brengen in de avonduren online bestelde boodschappen van de supermarkt thuis bij klanten in de stad en directe omgeving.

Het gaat om een proef, waarbij ook de Rijksuniversiteit Groningen en gemeente Groningen zijn betrokken.

Minder auto's in de straat

'Onderzoekers van de universiteit kijken onder meer naar de klantbeleving en milieu-effecten. De gemeente is al langer bezig om het aantal bestel- en vrachtauto's in de stad te verminderen', licht projectleider Rolf Jansma van PostNL toe.

'Wij nemen het operationele proces van Jumbo over, zodat ze geen eigen bezorgdienst hoeven op te tuigen. Maar het is niet zo dat dit voor Jumbo goedkoper is', aldus Jansma.



Meer boodschappendiensten?

Als het experiment succesvol blijkt, overweegt PostNL in de toekomst dit soort activiteiten verder uit te breiden en de boodschappendienst te combineren met de bezorging van andere pakketten. PostNL heeft al wel ervaring met andere fooddiensten, zoals Hello Fresh.

In de proefperiode brengen de bezorgers van het pakketsorteercentrum van PostNL in Kolham alleen boodschappen van Jumbo rond. Medewerkers van het postbedrijf hebben in de voorbereiding op de pilot een opleiding gehad. Ook hebben ze meegedraaid met bezorgers van Jumbo.

Helft minder uitstoot

Na de proef bekijkt ook Jumbo of de pilot in Groningen een vervolg krijgt, zo meldt de supermarktketen in een statement.

De supermarktketen onderzoekt of de samenwerking met PostNL een bijdrage kan leveren aan een schoner milieu, het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen, het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook is Jumbo benieuwd of de samenwerking efficiëntievoordelen oplevert.

Jumbo wil in 2020 de CO2-uitstoot van zijn transport met de helft hebben teruggedrongen ten opzichte van 2008.

