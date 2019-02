Opnieuw vandalisme bij VV Glimmen

Een raam en een veranda moesten het al ontgelden, daar komt nu een doelnet bij. De vernielingen op het voetbalcomplex van VV Glimmen gaan gewoon door. De daders zijn nog altijd niet bekend.

Bestuurslid Reint Nienhuis liep donderdagochtend met zijn hond rondom de voetbalvelden van zijn club. Tot zijn grote verbazing zag hij dat er opnieuw sprake was van vandalisme. Een doelnet is kapot geknipt. 'Het is de zoveelste keer', zucht Nienhuis.

Camera's

'Na de laatste vernielingen hebben we besloten camera's op te hangen. Maar op dit moment hangen ze er nog niet, zo snel kan dat niet.'

De daders zijn daardoor nog altijd niet bekend bij de club. De clubleiding verdenkt wel enkele personen van de vernielingen, maar dat kunnen ze niet hard maken.

1000 euro

De kosten van de vernielingen lopen inmiddels op tot duizend euro. 'We moeten nu twee nieuwe netten bestellen, dat moet per twee. Dat kost zo'n tweehonderd euro. De laatste drie, vier weken is het heel erg.'

Ontevreden wisselspelers?

Nienhuis denkt niet dat de vernielingen worden aangericht door ontevreden wisselspelers. 'Het zou kunnen, maar ik denk het niet, zegt het bestuurslid lachend. Omwonenden hebben niks gemerkt van de vernielingen.

We hebben wel een mailtje gekregen dat iemand wat lawaai heeft gehoord. Dat hebben we dan maar doorgespeeld naar de politie.' Concrete tips heeft het clubbestuur nog niet ontvangen.

De club werkt er dus hard aan om camera's te plaatsen, verder kunnen ze niks doen. 'Je kan moeilijk aan vrijwilligers vragen of ze hier op de loer gaan liggen.'

VV Gorecht

Niet alleen VV Glimmen heeft te maken met vernielingen. VV Gorecht in Haren heeft ook last van vernielingen en overlast. Enige tijd geleden zijn er volgens Gorecht-voorzitter Bauke van Stempvoort vier doelnetten vernield.

Naast die vernielingen is er ook met grote regelmaat sprake van overlast. 'We hebben laatst weer heel veel afval moeten opruimen, daar zit ook drugsafval bij.' Volgens de voorzitter wordt er regelmatig geblowd langs het voetbalveld.

Beide clubs hebben de politie op de hoogte gebracht van de overlast en vernielingen.

