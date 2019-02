15 dagen cel voor dichtknijpen keel ex op strand van Ameland

Voor het dichtknijpen van de keel van zijn ex-vrouw op het strand van Ameland, moet een 53-jarige man uit Froombosch vijftien dagen de cel in. Ook is hem een voorwaardelijke celstraf van vijftien dagen opgelegd.

Bovendien moet hij zich laten behandelen. Doet hij dat niet, dan moet hij ook die vijftien dagen uitzitten.

'Je gaat eraan'

De man ging met zijn ex-vrouw en kinderen op vakantie naar Ameland. Op het strand ontstond onenigheid en ging het mis. Hij greep haar bij de keel terwijl ze in het zand zat en zei: 'Je gaat eraan'.

De politie nam hem mee naar het vasteland, waar hij te horen kreeg dat hij voorlopig niet op de boot naar Ameland mocht. Twee dagen later stapte de man alsnog op de boot. Hij werd aangehouden.

Getuigen erg geschrokken

Uit onderzoek blijkt dat de man in verminderende mate toerekeningsvatbaar is. Hij heeft vermoedelijk een autistische stoornis, niet aangeboren hersenletsel en is zwakbegaafd. Toch vindt de rechtbank een celstraf op z'n plaats, gezien de ernst van de zaak.

'Hij heeft zijn levensgezel mishandeld op het strand, met veel getuigen. Uit verklaringen blijkt ook dat zij erg zijn geschrokken van het gedrag van de man', zei de rechter.

Huissleutels ophalen

Dat de man ondanks zijn verbod toch op de boot stapte, rekent de rechtbank hem minder zwaar aan.

'Tijdens de zitting bleek dat de verdachte naar Ameland moest om zijn huissleutels op te halen. Op de boot is hij uit eigen beweging naar de politie gestapt om een en ander te vermelden'.