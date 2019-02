Groep bezorgde ouders roept op tot vaccinatie tegen meningokokken

Ouders roepen in een gezamenlijke brief op vooral te vaccineren (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Bijna negentig procent van de Groningse veertienjarigen die afgelopen najaar zijn opgeroepen voor een inenting tegen meningokokken heeft de prik gehaald.

Dat meldt de GGD Groningen desgevraagd.

Voor jonge kinderen bestaat al sinds 2002 een landelijk vaccinatieprogramma voor type C van de meningokokkenziekte; dat is vervangen door het uitgebreidere vaccin ACWY. Ook pubers krijgen deze prik voortaan, omdat het aantal gevallen van met name type W in Nederland is toegenomen.

Open brief

Deze week publiceerde een groep ouders van wie hun kind ziek is geworden door meningokokken een open brief met een oproep de vaccinatie toch vooral te halen. 'Wij kennen de vraagtekens die sommige mensen bij vaccins hebben. Wij weten dat vaccins tijdelijke bijwerkingen kunnen geven. Maar geloof ons, die bijwerkingen wegen nooit, nooit op tegen het doormaken en de gevolgen van meningokokkenziekte.'

Je kind zo ziek zien, je kind verliezen, dat gunnen wij niemand Ouders in de brief

Met 89,4 procent van de 3930 Groningse veertienjarigen was het vaccinatiepercentage hoger dan landelijk; dat was afgelopen najaar 83,5 procent.

De ouders uit de brief hadden de keuze voor vaccinatie graag gehad. 'Sommige van onze kinderen zijn ziek geworden door meningokokken W of Y. Voor hen kwam vaccinatie tegen meningokokken ACWY te laat. Maar wordt uw kind opgeroepen voor vaccinatie tegen ACWY? Neem dan geen risico en zorg dat het die vaccinatie krijgt.'

De ouders doen verder een klemmend beroep op de overheid het type meningokokken B ook nog op te nemen in het vaccin. Een deel van de ondertekenaars verloor hun kind aan dit type van de ziekte. 'Je kind zo ziek zien, je kind verliezen of je kind voor de rest van zijn leven met de gevolgen van meningokokkenziekte zien, dat gunnen wij niemand.'



Een van de naalden waarmee het vaccin tegen meningokokken wordt toegediend. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

GGD: bescherming onduidelijk

Meningokokken type B is niet opgenomen in het vaccin, omdat het volgens de Gezondheidsraad niet duidelijk is hoeveel bescherming het vaccin geeft en wel hoge koorts als bijwerking heeft. Irene Goverse, stafarts Rijksvaccinatieprogramma bij GGD Groningen begrijpt 'de dringende vraag van de ouders die een kind verloren hebben aan deze ziekte', maar verwijst verder naar de rijksoverheid.

'Het advies van de Gezondheidsraad is met veel zorg opgesteld en concludeert dat invoer van Meningokokken B aan het Rijksvaccinatieprogramma op dit moment nog niet wenselijk is. Het advies ligt nu echter bij de Minister van Volksgezondheid en het is aan hem om te beslissen om dit advies van de Gezondheidsraad over te nemen of niet'.

Meningokokkenziekte kan tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging leiden. De zieke gaat zo snel dat antibiotica vaak niet meer helpen. Vijf tot tien procent van de mensen met hersenvliesontsteking overlijdt; bij bloedvergiftiging is dit twintig tot vijftig procent.

Vaccinatieronde

In maart start in Groningen de vaccinatieronde voor jongeren geboren in 2001 en 2002 en de tieners die zijn geboren tussen 01-01-2004 en 01-05-2004. In mei en juni worden de kinderen gevaccineerd die geboren zijn in 2003 en 2005.

Ouders van kinderen die buiten de doelgroepleeftijden vallen en die hun kind toch willen laten inenten kunnen niet bij de GGD terecht. Het vaccin is moeilijk verkrijgbaar en de GGD wil voldoende beschikbaar houden voor de gekozen doelgroepen en Groningers die naar Afrika gaan. Inenten via de huisarts kan wel, indien het vaccin te krijgen is. De kosten (zo'n zestig euro) zijn voor eigen rekening.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert donderdag over vaccinaties. VVD, PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet snel vergaande maatregelen onderzoekt om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen.

Nu ligt het aantal ingeënte kinderen in ons land onder de kritische 95 procent, namelijk 92 procent. Daarmee nemen de risico's toe en de Kamer is daar zeer bezorgd over.

