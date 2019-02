Verwekt met zaad van dokter Karbaat: 'Toch heb ik geen wrok'

Je zal maar te horen krijgen dat je biologische vader ook de dokter is die je moeder insemineerde. Het overkwam de Groningse Lidian Huegen.

Lidian is één van de 22 kinderen die inmiddels zeker weten dat de omstreden vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat hun vader is. De in 2017 overleden dokter insemineerde tussen 1980 en 2009 vrouwen met een kinderwens. Dat deed hij tientallen keren met zijn eigen sperma.

De match

Lidian weet sinds haar elfde dat ze een donorvader heeft. Haar stille hoop dat het George Clooney is, wordt anderhalf jaar geleden hard de grond ingeboord. Haar DNA ligt dan al jarenlang opgeslagen bij het Fiom, een Nederlandse stichting die gespecialiseerd is in afstammingsvragen. Dan is er plots een match.

'In een van de rechtszaken die lopen, heeft een wettelijk kind van Karbaat DNA afgestaan', vertelt Lidian. 'Daardoor zijn we gematcht. Honderd procent zeker weten we het niet, maar iedereen lijkt sprekend op hem.'

Dokter Karbaat werkte van 1980 tot 2009 in de ivf-kliniek MC Blijdorp in Barendrecht. Omdat dossiers niet op orde waren moest de kliniek op last van de inspectie dicht. Nadien werd duidelijk dat de dokter mogelijk tientallen donorkinderen had verwekt. Karbaat overleed in 2017 op 89-jarige leeftijd.

De rechtbank in Rotterdam heeft besloot woensdag dat het DNA-profiel van de dokter vergeleken mag worden met dat van 47 donorkinderen.

Insemineren als sport

In een documentaire over de dokter die woensdag op tv te zien was, spreekt Karbaat vol passie over zijn werk: 'Het is de sport dat het lukt. Eigenlijk is het jagen. Een uitdaging om bij een vrouw zo snel mogelijk aan haar babywens te voldoen.'

Het bekijken van die beelden noemt Lidian 'een bijzondere ervaring'. 'Je probeert je toch een beeld te vormen van iemand die je niet kent. Ik let vooral op zijn maniertjes, wat herken ik van mezelf?'

Ik kijk niet met wrok naar hem, die smet wil ik niet Lidian Huegen - Kind van dokter Karbaat

Terwijl veel lotgenoten boos zijn op hun donorvader, zegt Lidian de situatie inmiddels te accepteren.

'Ik kijk er niet met wrok naar en wil niet aldoor negatief zijn. Ik merk dat het bij anderen zijn tol eist, maar die smet wil ik niet. Toch heb ik wel mindere tijden gekend. Zo was ik een periode niet aan het werk omdat ik dit even moest verwerken.'

Over de grens

De boosheid van anderen, begrijpt ze echter wel. 'Voornamelijk omdat hij niet op een ethische manier heeft gehandeld. Hij heeft misbruik gemaakt van de arts-patiëntrelatie. Dat gaat over grenzen heen.'



'Confronterend, maar niet pijnlijk'

De ontdekking dat haar vader een omstreden dokter is, heeft invloed op Lidians hele leven. Zo komt het de relatie met haar moeder bepaald niet ten goede. In de genoemde documentaire zegt haar moeder dat ze anders naar Lidian kijkt dan naar haar oudste dochter. Die werd met een andere donor verwekt.

'Dat is confronterend, maar niet pijnlijk. Dit voel ik mijn hele leven al en ik weet ook dat zij dat zo ervaart. Maar mijn moeder praten ik heel moeilijk. En nooit over details. Ik vind het vooral heel eerlijk van haar, dat vat ik als iets positiefs op.'

Aandacht voor probleem

Lidian vindt het belangrijk om haar verhaal met de wereld te delen. Vooral om aandacht te vragen voor kinderen die nog niet weten wie de donor is.

'Dokter Karbaat vertelde vrouwen nadrukkelijk dat ze niets over het bestaan van een donor mochten vertellen. Dat zou niet goed zijn voor de kinderen. Een aantal van hen heeft daardoor identiteitsvragen. Ook lopen ze het risico dat ze een relatie krijgen met een halfbroer of halfzus. Daar moet je niet aan denken.'