Boomstra en Bosker onder 13 Stadjer topsporters die sportpenning krijgen

Dammer Roel Boomstra en schaatser Marcel Bosker zijn de twee bekendste sporters die er eentje hebben gekregen. Maar in totaal waren donderdag dertien stad-Groninger topsporters die een sportpenning van de Stad mochten ontvangen.

Boomstra werd er speciaal uitgelicht omdat hij de wereldtitel won in een tweekamp met de Rus Alexander Schwarzmann. Bosker werd ondermeer derde op het wk allround.

Prestaties in 2018

De andere dertien sporters die de penning kregen voor hun prestaties in 2018 zijn atlete Jorinde van Klinken, korfballer Tim Flokstra en de roeiers Sophie Souwer, Ymkje Clevering. Luuk Adema, Melvin Twellaar, Marloes Oldenburg, Tijmen Mennink, Jorn Haverkort, Ilse Kolkman en Damion Eigenberg.

Podiumplaats

De gemeente reikt de sportpenningen uit aan individuele sporters en teams die een podiumplaats hebben behaald bij Europese- of Wereldkampioenschappen of aan Groninger sportteams die Nederlands kampioen zijn geworden.

Twee keer per jaar

Vorig jaar werden de topsportpenningen uitgereikt tijdens het Groninger sportgala. Vanaf 2019 kiest Groningen er voor om de sportpenningen voor topsportprestaties apart twee keer per jaar in het stadhuis uit te reiken.