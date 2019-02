Deel dit artikel:













Alarm om rokende magnetron in woonzorgcentrum (Foto: 112 Groningen)

Door de enorme rookontwikkeling werd er even gedacht aan een grote brand. Maar uiteindelijk bleek het groot alarm in woonzorgcentrum Ebbingepoort aan de Noorderbinnensingel in de Stad mee te vallen.

Het bleek dat een rokende magnetron de boosdoener van alle rookellende. De brandweer had de boel snel onder controle. Rook ingeademd Twee mensen uit het woonzorgcentrum zijn door ambulancemedewerkers onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Van de magnetron is weinig meer over.