Cameratoezicht ingezet in strijd tegen drugsoverlast op schoolplein

Cameratoezicht moet de overlast rondom twee basisscholen in Vlagtwedde terugdringen. Omwonenden hebben bijna dagelijks last van hangjongeren die drugs gebruiken en herrie trappen.

Het cameratoezicht komt er tijdelijk, in afwachting van structurele maatregelen. Ook gaan twee buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) vaker surveilleren in het gebied.

Bereik

Rondom de scholen, die samen met een kinderopvang in het gebouw 't Aambeeld zijn ondergebracht, hangen al camera's. Maar die hebben niet genoeg bereik om het hele schoolplein te overzien. De camera's staan in direct contact met de politie. Daarnaast komt er extra verlichting op het plein.

De overlast wordt veroorzaakt door groepjes jongeren. Burgemeester Jaap Velema (D66) van Westerwolde laat weten dat het toezicht er komt op verzoek van de scholen en de omwonenden. 'Ik hoor nadrukkelijk dat mensen uit de buurt zich niet meer veilig voelen.' Volgens de burgemeester gaat het vooral om brommers en auto's met harde muziek.

Last van lawaai

Een bewoner uit de buurt ervaart de overlast. 'Mijn kinderen hebben last van het lawaai, en mogen 's weekends het plein niet op om er te spelen, in verband met de rotzooi die er wordt achtergelaten.'

Wie de jongeren precies zijn en waar ze vandaan komen, weten de omwonenden niet. Een oud-medewerker van de school zegt er af en toe wel een paar te herkennen, maar weet ook niet waar de rest vandaan komt.

Medewerkers ervaren overlast

Directeur Sander Zijlstra van één van de scholen in het gebouw hoopt dat het cameratoezicht zijn vruchten afwerpt. 'Het moet veilig zijn voor ons om hier te werken. Ook 's avonds zijn er mensen in het gebouw die overlast ervaren. Dat moet stoppen.'

Verplaatsing

Burgemeester Velema erkent dat de overlast zich door de camera's misschien verplaatst naar andere plekken in het dorp. 'Maar het schoolplein is een hele specifieke en kwetsbare plek, daarom zetten we hierop in.'

De gemeente is in overleg met de politie en het jongerenwerk over een meer structurele aanpak van de overlast, aldus de burgemeester.

Lees ook:

- Drugsoverlast Vlagtwedde vooral door jongeren onder 18

- Westerwolde gaat drugsoverlast op schoolpleinen Vlagtwedde te lijf