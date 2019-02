Onzekere toekomst voor GasTerra door het dichtdraaien van de gaskraan

Het besluit van gasminister Eric Wiebes (VVD) om de gaskraan in Groningen voor 2030 dicht te draaien, heeft flinke gevolgen voor de toekomst van GasTerra.

Dat schrijft directeur Annie Krist in het jaarverslag van het gashandelbedrijf, dat vrijdag wordt gepresenteerd.

Het nieuws dat de gaskraan helemaal dichtgaat sloeg in als een bom. GasTerra is het enige bedrijf dat het Groningse gas verhandelt. 'Als je hoort dat het product dat jij verkoopt zo snel als mogelijk niet meer beschikbaar is, dan komt dat hard binnen', zegt directeur Annie Krist.

Zagen we niet aankomen

'We wisten dat we op termijn naar een winningsniveau van 12 miljard kuub gas per jaar zouden gaan omdat het Staatstoezicht op de Mijnen dat zag als de grens dat het veiliger zou worden', zegt directeur Annie Krist van GasTerra. 'Maar het besluit om naar nul te gaan, zagen we niet aankomen.'

Tegelijkertijd heerst er binnen het bedrijf ook wel begrip voor het besluit om de gaskraan dicht te draaien. Krist: 'Veel van onze medewerkers wonen ook in het aardbevingsgebied.'

Over tien jaar niet meer

Het besluit heeft mogelijk verregaande gevolgen voor de gasgroothandelaar. Wie weet bestaat het bedrijf over tien jaar niet meer. 'Dat is de vraag', erkent Krist. 'Daarop zijn we ons aan het oriënteren.'

Voor dit jaar kijkt de gashandelaar hoe ze 'competent personeel' kan behouden en voldoende uitdaging kan bieden.

Afhankelijk van gas

Kansen zijn er namelijk ook. Ondanks dat er nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting worden gebouwd en er vaak wordt geroepen 'dat we van het gas af gaan' is dat een groot misverstand. Voorlopig zijn we in ons land nog afhankelijk van gas.

Krist verwacht zelfs dat de vraag de komende jaren toeneemt. 'We gaan steeds meer elektriciteit gebruiken. Dat wordt nu opgewekt met kolencentrales. Die verdwijnen straks en dan wordt elektriciteit opgewekt met gas.'

Waterstofgas

Dat zal dan niet met gas uit onze provincie gebeuren, maar uit Rusland en Noorwegen. Om dat mogelijk te maken wordt het buitenlandse gas geschikt gemaakt voor ons gebruik door het te vermengen met stikstof.

Daarnaast kijkt GasTerra met argusogen naar de ontwikkelingen op het gebied van biogas en waterstofgas. Krist: 'Het is de vraag of voor die producten ooit ook een groothandelaar nodig is en wat voor rol wij daarin kunnen spelen.'

Het bedrijf heeft de tijd nodig om op alle onzekere vragen een antwoord te geven. Tot dan hoeven de 152 medewerkers zich nog geen zorgen te maken.

Drukker dan ooit

'Het is heel tegenstrijdig, maar de komende jaren krijgen we het juist drukker dan ooit om het besluit van Wiebes mogelijk te maken', zegt Krist. 'Het dichtdraaien van de kraan hangt heel nauw samen met de dagelijkse vraag en aanbod naar gas. Dat moet goed gepland worden en daar zijn wij voorlopig heel druk mee.'

Door de verlaging van de gaswinning in de afgelopen jaren, zag het bedrijf haar omzetten ook smelten als sneeuw voor de zon. 'De tijd dat we omzetten behaalden van meer dan twintig miljard euro, ligt definitief achter ons', schrijft Krist in het jaarverslag.

Tien miljard

Toch komt de omzet van het bedrijf in 2018 voor het eerst in jaren weer boven de tien miljard uit. 'Dat komt vooral door de hogere gasprijzen', meent Krist.

Of de omzetstijging eenmalig is, valt lastig te zeggen. GasTerra staat een onzekere en boeiende tijd te wachten.