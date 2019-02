Oldambt ziet inspecties en versterking met gezonde spanning tegemoet

Maandenlang is er in Oldambt met man en macht gewerkt aan het aardbevingsdossier. Het was nieuwe materie voor de gemeente. 'Wij moesten in vier maanden doen waar andere gemeenten vier jaar de tijd voor hebben', zegt wethouder Laura Broekhuizen (PvdA).

De gemeente heeft sinds enkele maanden formeel het stempel 'aardbevingsgemeente'. En dus zit Oldambt middenin een proces waar het nooit eerder in betrokken is geweest.

Kan Oldambt het aan?

Op de vraag of Oldambt het dossier aan kan, reageert Broekhuizen zelfverzekerd: 'Waarom niet? Wij hebben hele goede mensen die het gebied door en door kennen. Het is alleen een hele dikke klus.'

Alles wat binnen handbereik ligt van de gemeente is geregeld, zegt de PvdA'er. Binnenkort start het proces waar Oldambt minder invloed op heeft. De inspecties, beoordelingen en eventuele versterkingen die volgen.

'Het is alsof wij op het toneel staan en het doek zo open gaat. Wij hebben maandenlang gerepeteerd, maar de praktijk moet gaan uitwijzen hoe het gaat.'

Pak papier over zijn huis

'Bij ons is geen onderzoek gedaan naar typen huizen en ondergronden. Ik maak wel eens de opmerking dat in het aardbevingsgebied elke inwoner een pak papier heeft over zijn huis. Dat hebben wij niet', zegt Broekhuizen. Uiteindelijk bleek dat 285 huizen geïnspecteerd moeten worden. Drie daarvan hebben een verhoogd risico.

Ambtenaren zijn daarom deels vrij gemaakt van hun werkzaamheden om zich vol op dit dossier te kunnen storten en er is een extern bureau in de arm genomen.

Waarom Oldambt ineens aardbevingsgemeente is

Oldambt maakte tot voor kort geen deel uit van de versterkingsopgave. Maar sinds afgelopen zomer wordt met een model van de NAM gewerkt om tot een lijst met risicovolle huizen en gebouwen te komen. Door het gebruik van dat rekenmodel zijn ook woningen in de gemeente Oldambt in beeld gekomen

Verhoogd risico

Twee woningen in Nieuw-Scheemda en één in Nieuwolda hebben een verhoogd risico. Maar, schrijft de gemeente Oldambt in haar eigen plan voor de versterking:

'Omdat nagenoeg alle kennis over de woningen en verschillende typen woningen in Oldambt nog moet worden opgebouwd, kan niet worden uitgesloten dat er meer huizen worden toegevoegd aan deze lijst.'

282 woningen met verhoogd risico

Naast de drie woningen met een verhoogd risico, heeft Oldambt 282 woningen met een licht verhoogd risico. Het overgrote merendeel staat in Nieuwolda (161). De andere dorpen zijn Nieuw Scheemda (73), 't Waar (37), Oostwold (6), Scheemda (3) en Midwolda (2).

'Onze inzet is om in 2019 minimaal 130 huizen te inspecteren en beoordelen. De rest volgt in 2020', schrijft Oldambt. De drie woningen met een verhoogd risico zijn als eerste aan de beurt. Deze bewoners zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

