Pianojongen Bas is Veendammer van het Jaar

Hij werd er verlegen van en knuffelde spontaan zijn familie. De benoeming tot Veendammer van het Jaar was een volslagen verrassing voor de 12-jarige Bas Schipper.

Bas, die landelijk bekend werd door zijn tocht langs alle stationspiano's in Nederland om zo geld in te zamelen voor zijn zieke zusje, was met een list naar de raadszaal van de Parkstad gelokt. Daar stonden zijn glunderende ouders, zijn zusje en vrienden.

Zusje Laura

Zijn zusje Laura heeft diabetes en Bas wilde iets voor haar en het Diabetes Fonds doen en dat lukte door eind vorig jaar als een soort Kerstsprookje zestien stationpiano's te bespelen. Hij wou eigenlijk vijfduizend euro inzamelen maar het werd uiteindelijk een bedrag van dik 60.000.

Kaartje FC

Bas kreeg als kersverse Veendammer van het Jaar uit handen van burgemeester Sipke Swierstra een beeld, een oorkonde en een twee VIP-kaartjes voor FC Groningen - Feyenoord komend weekend.

Inspiratiebron

Sipke Swierstra was trots op Bas. 'Laat zijn verkiezing een inspiratiebron zijn voor alle jongeren in Veendam om zich in te zetten voor de samenleving'.

