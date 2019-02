Deel dit artikel:













Veelpleger die in gestolen auto rondrijdt, maanden de cel in (Foto: Sjoerd Halma/RTV Noord (fotobewerking))

Voor het rijden in een gestolen auto, meerdere inbraken en het medeplegen van een straatroof in Groningen moet een 35-jarige Stadjer vijftien maanden de cel in.

Daarnaast is hem een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden opgelegd. De man moet zich laten behandelen. Nog tien maanden Maar dat is nog niet alles. De Stadjer ging op inbrekerspad terwijl hij in zijn proeftijd zat. Hij had nog tien maanden openstaan. Die moet hij nu ook uitzitten. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van twintig maanden. Dit straf vonden de rechters te laag voor de vele en ernstige feiten die de man opnieuw pleegde. Straatroof In september werd de man aangehouden toen hij in een gestolen auto reed. Rond dezelfde periode brak de Stadjer in bij een restaurant, waar hij een MacBook en een iPad buitmaakte. Ook raakte hij betrokken bij een straatroof. Samen met een paar andere mannen beroofde hij een man van zijn portemonnee, waarop ze met zijn pinpas geldbedragen gingen pinnen. Camerabeelden legden dit vast. Geen enkel respect 'Hij heeft geen enkel respect voor andermans eigendom en levenssfeer', sprak de rechter. ,Zo'n bedrijfsinbraak veroorzaakt veel hinder. En zo'n straatroof is een erg bedreigende ervaring geweest voor het slachtoffer.' Duizend euro schadevergoeding De man moet zich na het uitzitten van zijn straf verplicht melden bij een zorginstelling voor beschermd wonen. Ook moet hij de gemaakte schade vergoeden van in totaal bijna duizend euro.