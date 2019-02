Gemeente gaat diep door het stof voor 'Ziel' en Termunten

De gemeente Delfzijl is donderdagavond diep door het stof gegaan voor de inwoners van Termunten en Termunterzijl.

Die hebben het helemaal gehad met de zandwagens uit de Breebaartpolder die met name de Abel Olsderweg in Termunten en de historische brug Boog van Ziel bij de haven van Termunterzijl flink hebben beschadigd.

Ook is er volgens de bewoners schade aan woningen ontstaan.



Rijroute vergeten

Wethouder Jan Menninga was uitgenodigd om tekst en uitleg te geven. Hij gaf ruiterlijk toe dat het bij de vergunningverlening helemaal mis was gegaan. 'We zijn vergeten een verplichte rijroute voor de vrachtwagens in de vergunning op te nemen.'

Door het ontbreken van die route nemen de vrachtauto's de kortste weg van Termunten, via Termunterzijl en Borgsweer naar het gronddepot. Daarbij reden ze over De Boog en die is niet bestand tegen dergelijke zware transporten, getuige de scheuren die er nu in zitten.



Niet geluisterd

De inwoners zijn vooral boos omdat ze vinden dat er niet naar ze is geluisterd. Ze klagen al sinds het begin van de baggerwerkzaamheden in de polder, maar volgens hen troffen ze geen luisterend oor bij de gemeente en het Groninger Landschap.

Pas nadat RTV Noord aandacht aan de zaak besteedde kwam er beweging vanuit beide instanties. De rijroute is inmiddels aangepast, waardoor er niet meer over De Boog wordt gereden. De transporten gaan nu via Baamsum naar de grondopslag. Ook rijden de vrachtwagens nu stapvoets door de Olsderweg.



Onbegaanbaar

De transporten gaan nog wel via de Abel Olsderweg, eigenlijk de enige en dus logische verbinding met de Breebaartpolder. Grote stukken van die klinkerweg zijn inmiddels onbegaanbaar.

Er zijn flinke geulen ontstaan en de stenen liggen schots en scheef of steken recht omhoog. De beschadigde delen zijn afgezet. De transporten duren tot 31 maart. De bewoners vrezen dat er dan helemaal niets meer van de weg over is.

De gemeente zit met de situatie in de maag, erkende de wethouder. Hij is niet bij machte om de werkzaamheden stil te leggen, wat de bewoners het liefst zien. Hij zegde toe om met het Groninger Landschap en de aannemer te overleggen om te zien wat er wel mogelijk is.

Levensgevaarlijk

Daarbij gaat het ondermeer over de mogelijkheid om de transporten aan te passen aan de schooltijden van de middelbare school in Woldendorp. Veel kinderen uit Termunten en Termunterzijl fietsen via Baamsum naar die school en krijgen dus te maken met de zandauto's.

Levensgevaarlijk volgens de inwoners van beide dorpen.



Acties

Volgens Rona Bultje, bewoner van de Abel Olsderweg, heeft de bijeenkomst niet opgeleverd wat de inwoners ervan verwachtten, maar ze geeft de gemeente Delfzijl tot maandagavond de tijd om met een antwoord te komen.

Als er geen bevredigende oplossing komt dan volgen er mogelijk acties.

