Engelse diensten in Martinikerk zijn populair bij buitenlandse studenten (Foto: RTV Noord)

De belangstelling voor kerkdiensten in het Engels in de protestantse wijkgemeente Martinikerk in de Groninger binnenstad is boven verwachting. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad.

In de Martinikerk worden sinds het begin van dit jaar door de protestante gemeente maandelijks Engelse diensten gehouden. De twee diensten die tot nu toe zijn gehouden trokken elk 125 mensen, gerekend was op hooguit zestig kerkgangers. Negenduizend Volgens de predikant zijn de bezoekers van de diensten met name buitenlandse studenten. Daarvan zijn er in de stad ruim negenduizend.