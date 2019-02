Lopend Vuur: Ouders die kinderen niet laten vaccineren moeten hard aangepakt worden

Wel of niet inenten tegen kinderziektes; die vraag houdt ons steeds meer bezig. Steeds minder ouders laten hun kinderen inenten, waardoor het aantal ingeënte kinderen onder de kritische grens van 95 procent ligt.

Het risico op uitbraken van besmettelijke kinderziektes is daardoor groter.

Een voorbeeld van een ziekte die dodelijk kan zijn is meningokokken. Van de bijna 132.000 13- en 14-jarigen die zijn uitgenodigd voor een inenting tegen meningokokken, hebben ongeveer 18.000 tieners de oproep genegeerd. Het landelijke opkomstpercentage is 86,5 procent. In Groningen ligt dan aantal op bijna 90 procent.

Open brief

Donderdag meldden we dat een groep ouders van wie hun kind ziek is geworden door meningokokken een open brief schreef met een oproep die vaccinatie toch vooral te halen.

Diverse politieke partijen zijn het zat. Ze willen maatregelen. RTL zette er een paar op een rij. Zo wil de VVD, naar Australisch voorbeeld, dat mensen die niet vaccineren worden gekort op kinderbijslag of andere toeslagen. D66 wil crèches de mogelijkheid geven om kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt. GroenLinks wil een vaccinatiepaspoort en CDA en SP willen ouders overtuigen door mensen in te zetten die te maken hebben gehad met vervelende gevolgen van niet-vaccineren.

ChristenUnie daarentegen is niet voor harde maatregelen. Die partij wil juist meer luisteren naar ouders die tegen vaccineren zijn.

Wat is jouw mening?

