Omgeleid verkeer rijdt te hard door Klein Ulsda: 'We zijn er spuug- en spuugflauw van' Op de Ulsderbrug liggen rubberen matten (Foto: Marten Nauta RTV Noord (Archief))

'Je mag hier maar 30, maar de politie heeft een controle gehouden en er werd 106 gereden. We zijn er zo flauw van. We gooien die auto's wel een keer over de weg heen en dan is het gebeurd.'

Berend Schuur uit Klein Ulsda is boos. Doordat de Booneschanskerbrug is afgesloten, komt er extra verkeer door zijn dorp. En die afsluiting gaat nog maanden duren. Ulsderbrug 'Wij hadden hier achtduizend verplaatsingen per week door de straat; dat zijn er inmiddels veertienduizend. Dat verkeer moet ook allemaal over de Ulsderbrug en die is heel slecht. Daar liggen nu rubberen matjes op. De mensen die in de buurt wonen, hebben heel veel geluidsoverlast.' Flitspaal Schuur wil dat de politie meer gaat controleren. 'We zijn er gewoon spuug- en spuugflauw van. De politie zegt dat hier pas een flitspaal komt als eerst drie mensen zijn aangereden. Wat is dat voor redenatie; dat slaat toch nergens op?' Weinig alternatieven Wethouder Kees Swagerman van de gemeente Oldambt geeft toe dat het nog maanden gaat duren voordat de Booneschanskerbrug weer in gebruik kan worden genomen. 'En er zijn verder weinig alternatieven', laat hij weten. Lees ook: - 1,5 miljoen voor achterstallig onderhoud bruggen Westerwolde

