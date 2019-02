Ingenieurs van de RUG studeren straks af in Drachten

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start vanaf komend collegejaar met een masteropleiding Werktuigbouwkunde. Niet alleen in Stad, maar deels in Drachten.

Het gaat om de afstudeerrichting Smart Factories, die in samenwerking met het Innovatiecluster Drachten en de faculteit RUG/Campus Fryslân ontwikkeld is. De studenten kunnen het tweede jaar volgen in Drachten.

Deze vrijdagmiddag wordt daarvoor een overeenkomst ondertekend in Drachten.

Samenwerking met mbo en hbo

Bedrijven in Drachten werken al samen met mbo- en hbo-opleidingen in het Noorden, daar komt de Groninger universiteit dus nu bij.

'Zo ervaren de studenten dat je voor een interessante en uitdagende technische carrière gewoon in Noord-Nederland kunt blijven', zegt Binne Visser, voorzitter van het Innovatiecluster Drachten.