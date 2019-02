Rondje Groningen: Voetbalplaatjes? Alleen die van dé FC!

Weer een nieuwe videoclip die is opgenomen in Groningen, iemand heeft een heel gezellig weekend voor de boeg en alleen de plaatjes van FC Groningen halen het.

1) Zoek en gij zult vinden

We hadden het zelf nog niet gedaan, maar als je deze zoektermen op een tijdlijn zet zie je een duidelijke groei. Goed bedacht!

2) Sta op en loop

De zon kan bijzondere krachten losmaken bij sporters. Van geblesseerd naar fit als een hoentje?

3) Voorkeur

Voetbalplaatjes verzamelen, maar dan wel van dé club van Nederland. De rest gaat de prullenbak in.

4) Het was Oetse niet

Navraag leert dat het hier om een andere Eilander gaat. Waar van akte.

5) Proost

Dat gaat een gezellig weekend worden, naar wij dachten.

6) Ook mooi

We zien vaak prachtige plaatjes van natuur en een zonsondergang. Een soortgelijke foto met een vrachtwagen en twee afvalcontainers zien we minder vaak.

7) Opgenomen in Groningen

De nieuwe clip van Inge van Calkar heeft een flink aantal bekende plaatjes. Herken jij ze allemaal?

8) Vliegerwinkel

Sommigen zullen het omschrijven als een droombaan: een vliegerparadijs hebben op een Waddeneiland. Iets voor jou?

9) Lekker weertje

Het is winter, maar eigenlijk ook weer niet. Groningen geniet.

10) Mooie plaatjes

Prachtige plaatjes van amateurfotografen die vandaag in de prijzen vielen. Gefeliciteerd!

