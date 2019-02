Dit weekend in Groningen: ga jij konikpaarden kijken?

De voorjaarsvakantie is begonnen, het weer is lekker en er zijn weer leuke activiteiten te doen dit weekend.

We zetten een aantal tips voor je op een rij.

Close up

De kerk van Termunten wordt gerestaureerd en zaterdagmorgen kun je er een uniek kijkje nemen. Het staat er namelijk vol met steigers en die mag je beklimmen om close up de gewelven te bekijken. Je kunt ook vragen stellen aan de aannemer en architect. Je bent welkom van 09:00 tot 12:00 uur.

Konikpaarden kijken

Zondag kun je met het Groninger Landschap op pad om te kijken naar Konikpaarden in de omgeving van Bourtange. Je krijgt tijdens een wandeling uitleg, er worden sporen gezocht en kinderen krijgen opdrachten. Het start om 13:30 uur bij informatiecentrum Terra Mora in Bourtange en het duurt tot 16:00 uur. Deelname is gratis.

Winterfestival

In Smederij Ervaarwater in Stadskanaal is er twee weekenden achter elkaar een winterfestival met (amateur)kunst, muziek, verhalen, workshops, vuur, eten en drinken in een winterse sfeer. Meer info op de site!

'Niet meer te herkennen'

Het vernieuwde activiteitencentrum Lauwersnest in het Nationaal Park Lauwersmeer opent zijn deuren. De hele voorjaarsvakantie zijn er daarom activiteiten: van Dark Sky excursies tot Vogelpraat, workshops, lezingen en speciale kinderactiviteiten.

Smikkelmiddag in Stadskanaal

Heb je ooit Rumfordsoep of Veentrappersschotel geproefd? Zondagmiddag kun je deze en andere gerechten proeven tijdens de Smikkelmiddag van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. Een proeverij van oud-Veenkoloniale recepten met een eigentijds tintje wordt het genoemd. Je moet wel reserveren en deelname kost 18,50 euro.

Veel plezier dit weekend en, indien je het geluk hebt, in de vakantie!