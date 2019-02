Anti-windmolenactivisten dumpen 'asbest' bij station Delfzijl, gebied afgezet (update)

Bij het stationsplein van Delfzijl is vrijdagochtend 'asbestverdacht' materiaal aangetroffen. De mogelijke vervuiling van het gebied wordt opgeëist door anonieme anti-windmolenactivisten.

Dat laatste blijkt uit een pamflet dat aan een hek is bevestigd.



Bedrijven aan de schandpaal

Op het aangetroffen pamflet wijzen de anonieme activisten met de beschuldigende vinger naar een aantal bedrijven. De volgende tekst is te lezen:

'Deze vervuiling, asbest, is hier aankomen waaien door toedoen van aannemersbedrijf Hoornstra. Wind- concentratiekampbouwer in Drenthe. Wie dit bedrijf inhuurt zal asbest oogsten.' De aannemer heeft inmiddels bij de politie aangifte gedaan van laster.

Onder dit dreigement staan de namen van nog eens tien bedrijven die volgens de activisten 'een windconcentratiekamp faciliteren'.

Zo ziet het verdachte materiaal eruit (Foto: ProNews)



Onderzoek ingesteld



Volgens de gemeente Delfzijl ligt het materiaal zowel op terrein van NS Vastgoed als op gemeentelijke grond. De omgeving van het station en een naastgelegen rotonde in aanbouw zijn afgezet. Verkeersregelaars zijn ingeschakeld om het verkeer in goede banen te leiden. De omgevingsdienst is ingeschakeld om te bepalen om wat voor materiaal het gaat.

Voor het trein- en busverkeer heeft de afzetting vooralsnog geen gevolgen.



Eerdere acties

Deze nieuwe protestactie doet sterk denken aan de asbestdump bij locaties van toekomstige windparken. In december vorig jaar dumpten actievoerders asbest bij de toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek. Half januari gebeurde hetzelfde bij de toekomstige locatie van Windpark N33, bij Meeden. Dezelfde actievoerders claimen bovendien dat meerdere landbouwgronden in Groningen en Drenthe ernstig vervuild zouden zijn.

Onderzoek OM

Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld naar de protestacties en dreigementen. Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof liet al weten de recente protestacties mee te laten wegen in zijn halfjaarlijkse Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland.

Update: Dit bericht is aangevuld met informatie over het pamflet en eerdere acties van anti-windmolenactivisten.

