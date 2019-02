Omgeving station Delfzijl afgezet wegens verdacht materiaal

Het stationsplein van Delfzijl en een naastgelegen rotonde in aanbouw zijn vrijdagochtend afgezet in verband met de vondst van verdacht materiaal.

Het materiaal werd eerder deze ochtend aangetroffen.

Onderzoek

De politie heeft het gebied met lint afgezet en verkeersregelaars ingeschakeld om het verkeer in goede banen te leiden. De omgevingsdienst is ingeschakeld om te bepalen om wat voor materiaal het gaat. Het is niet bekend waar het materiaal vandaan komt.

Voor het het treinverkeer heeft de afzetting vooralsnog geen gevolgen.

Zo ziet het verdachte materiaal eruit (Foto: ProNews)