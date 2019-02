Opgelet deze voorjaarsvakantie: groot onderhoud en vertragingen op het spoor

Het wordt haast traditie: de vakantie begint en dus gaat het spoor rond Groningen op de schop. Niet alleen op het spoor wordt gewerkt: ook een deel van de zuidelijke ringweg wordt gesloopt.

De werkzaamheden beginnen aan de oostzijde van de stad, in de loop van de week verschuiven ze naar de richting Leeuwarden.

Bussen, geen treinen

Dit weekend, maandag en dinsdag hebben reizigers richting Winschoten, Veendam en de Randstad last van de werkzaamheden. Er rijden bussen in plaats van treinen omdat twee tunnels bij Haren en Assen worden afgemaakt en het nieuwe opstelterrein voor treinen wordt gebouwd.

Als de problemen daar voorbij zijn, beginnen in Fryslân werkzaamheden die ervoor moeten zorgen dat er op termijn een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden gaat rijden.

Er rijden van woensdag 20 tot en met zondag 24 februari alleen stoptreinen op het traject richting Leeuwarden, vanaf Buitenpost moet je met de bus verder naar de Friese hoofdstad.

Kilometers spoor

Eén van de opvallendste werkzaamheden is het begin van de aanleg van het nieuwe opstelterrein tussen Groningen en Haren. Nu parkeren treinen 's nachts nog op het Groninger Hoofdstation, in de toekomst worden ze een paar kilometer verderop neergezet.

'Die werkzaamheden beginnen met het aanleggen van een paar wissels in het spoor', zegt projectmanager Han Berends van ProRail. 'Zo kunnen we vervolgens ook spoor aanleggen op de Vork.' 'De Vork' is de naam van het terrein, dat ingeklemd wordt door de sporen naar Kropswolde en Haren. Een vork, dus.

Tien tanden extra

Die vork krijgt er de komende tijd zo'n tien tanden bij, in de vorm van ongeveer elf kilometer spoor. Voor een groot deel is dat hergebruikt spoor.

Spoor waar eerder met 140 tot 160 kilometer per uur overheen is geraasd, is volgens Berends nog altijd geschikt om op een opstelterrein te worden gebruikt. 'Hoe lang precies weet ik niet, maar het kan heel, heel lang mee.'

Nieuw hoofdstation

Het project van dit weekend is een voorloper van werkzaamheden rond het Hoofdstation. Het vernieuwde station Groningen moet in 2024 opengaan, en daarvoor moet het huidige opstelterrein worden verplaatst. Immers komt het nieuwe busstation op de plek waar nu nog treinen opgesteld staan.

Zodra de treinen op hun nieuwe plek de nacht doorbrengen komt er ook een extra perron op station Europapark, en daarom ook een extra spoor. Dat is onder andere nodig om er straks ook treinen naar Leeuwarden te laten vertrekken.

Wat betekenen de werkzaamheden voor mij?

De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben als je in de voorjaarsvakantie met de trein gaat. In bijna alle richtingen rijden er geen of minder treinen vanaf het Hoofdstation in Groningen. Een uitgebreid overzicht vind je op de website van Groningen Bereikbaar

