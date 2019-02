Stadjer schopt man naar de grond en plast over hem heen

Een 23-jarige Stadjer die wordt verdacht van zware mishandelingen en meerdere diefstallen moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt voor anderhalf jaar de cel in.

Daarnaast hangt hem een voorwaardelijke straf van een jaar boven het hoofd.

'Alsof het een voetbal was'

In april vorig jaar schopte hij bij een gevecht in de stad Groningen zijn slachtoffer dat op de grond lag volgens getuigen 'alsof het een voetbal was'. Ook plaste hij over hem heen. 'Ik was dronken en boos', zei de man op de zitting.

'Toen het slachtoffer eenmaal gestrekt lag, plaste u over hem heen. U was behoorlijk pissig', zei de rechter tegen de Stadjer.

Klappen in een caravan

Enkele maanden eerder, in oktober 2017, sloeg hij in Lageland een bezoeker uit zijn caravan. Die zou aan zijn vriendin gezeten hebben.

Het slachtoffer liep een dubbele kaakbreuk op.

Koffiediefstal

De verdachte stond ook terecht voor in totaal zes keer diefstal van pakken koffie. De man kampt met een drank- en drugsprobleem. De officier van justitie eiste dat de man zich in zijn proeftijd klinisch laat opnemen.

De advocaat van de man, vond de eis te zwaar. Er is zicht op een klinische behandeling, er is plek, zei de raadsman. Hij stelde voor haast te maken met dit behandeltraject.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.