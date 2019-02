Lefier is begonnen met inspecties balkons in Stad

Zijn de balkons van woningcorporatie Lefier in Stad veilig? Inspecties moeten daar een antwoord op geven en die zijn deze vrijdag begonnen.

'De eerste monsters zijn genomen, het ziet er heel schoon uit. Geen roest, dus het lijkt hier heel gunstig', zegt Rolf Drijfhout van Lefier over de eerste inspectie in Helpman.

Balkon afgebroken

Aanleiding voor de controles is het afbreken van een balkon aan de Westindischekade in Groningen, vorig jaar zomer. Het betonijzer was doorgeroest.

Dat bleek te maken te hebben met het zout dat tijdens de bouw aan het beton werd toegevoegd om het droogproces te versnellen.

Niet alles uitvoerig bekeken

De inspectie is een steekproef, niet alle balkons worden uitvoerig gecontroleerd: zo'n tien procent van de in totaal 1311 balkons. Visueel worden ze wel allemaal bekeken.

'Als uit die tien procent blijkt dat er problemen zijn, worden overal monsters genomen. En dan zorgen we er ook voor dat het weer goed wordt', zegt Drijfhout.

Wat merken de bewoners ervan?

'Voor de bewoners is het even geluidsoverlast, maar dat is maar kort. En we doen het van buitenaf. Dus de bewoners hoeven niet eens thuis te zijn.'

De verwachting is de inspecties tegen de zomer klaar zijn.

