Wethouder over 'asbestdump': 'Volstrekt verwerpelijke actie'

'Van dit soort harde acties schrik ik. Dit kan zo niet, het is volstrekt verwerpelijk.'

Met die woorden reageert wethouder IJzebrand Rijzebol van Delfzijl op de mogelijke dump van asbest in het stationsgebied. Daar werd vrijdagochtend 'asbestverdacht' materiaal gevonden rondom een bouwplaats. De betreffende aannemer heeft aangifte gedaan.

'Kennelijk is de actie gericht tegen een bedrijf of een groep mensen. Maar feitelijk is er maar één slachtoffer: de bewoners van Delfzijl. Die hebben hier niets mee uit te staan.'

Gezondheid in gevaar

Door de actie, geclaimd door anonieme anti-windmolenactivisten, is volgens Rijzebol de gezondheid van zijn inwoners in gevaar gekomen. 'Natuurlijk. Asbest moet je niet in je stad hebben.'

Vanmiddag duidelijkheid

Onderzoek moet nog wel uitwijzen of het daadwerkelijk om asbest gaat. De uitslag daarvan wordt vanmiddag nog verwacht. 'Maar we gaan er wel mee om alsof het asbest is', zegt Rijzebol.

Hij verwacht dat het vervuilde stationsgebied aan het eind van de middag opgeruimd is.

Je zou hopen dat er camera's hangen. Dan gaan we daar als de wiedeweerga mee aan de slag IJzebrand Rijzebol - Wethouder

De vraag wie er achter deze en eerdere protestacties zit, houdt ook Rijzebol bezig. Getuigen hebben zich tot nu toe niet gemeld.

'Gisteren lag het er nog niet, dus het moet er vannacht of in de vroege morgen neergelegd zijn. Je zou hopen dat er camera's hangen. Dan gaan we daar als de wiedeweerga mee aan de slag.'

