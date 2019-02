Waterstoring in Siddeburen en omgeving (update)

De omgeving van Siddeburen kampt op dit moment met een waterstoring. In totaal hebben 1500 huishoudens en bedrijven er last van.

De oorzaak is een defecte dienstkraan aan een hoofdleiding in de Hoofdstraat in Siddeburen.

Voor de reparatie moet een deel van het leidingnet worden afgesloten, zegt een woordvoerder van Waterbedrijf Groningen. Daardoor komt er ook in Kolham, Froombosch, Slochteren en Schildwolde geen water uit de kraan.

Het waterbedrijf verwacht dat de storing uiterlijk om 17.00 uur is verholpen.