Automobilist botst op geparkeerde auto in woonwijk Beide auto's liepen schade op door de botsing. (Foto: ProNews)

In een woonwijk in Eelde is een automobilist vrijdag aan het eind van de ochtend op een geparkeerde auto gebotst. Hoe het ongeval precies tot stand kwam is onbekend, wel raakten beide auto's flink beschadigd.

Het incident vond vond plaats op de Hemstukken in het dorp. Nadat de bestuurder de geparkeerde auto ramde, kwam het voertuig tot stilstand tegen een tuinafzetting. Aanspreekbaar Hulpdiensten kwamen ter plaatse om om de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man achter het stuur na het ongeluk wel aanspreekbaar was, maar voor de zekerheid naar het ziekenhuis werd gebracht voor nader onderzoek.