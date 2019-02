Wie maakt de beste snert van de wereld?

'Het is een enorme traditie. Zodra het slecht weer wordt, krijgen wij als Hollanders het gevoel: Oh jeetje, zin in snert!'

Dat zegt Carin van de Wal uit Uithuizermeeden vrijdag tijdens de 25ste editie van het wereldkampioenschap snert- en stamppot koken in het Alfa-college in Stad.

'Dan maak je met elkaar die soep, die eet je ook met elkaar op. Het staat symbool voor gezelligheid. Het past heel erg bij onze Nederlandse identiteit.'

Dat WK kreeg een extra feestelijk randje, omdat snert koken is opgenomen als traditie in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Van der Wal schreef ter ere van de jubileumeditie het Snertboek.

Op papier gezet

Dat snert koken een plek op die lijst zou krijgen, was afgelopen zomer al bekend. Tijdens het WK werd het met een officiële ceremonie bekrachtigd.

Voormalig commissaris van de Koning Max van den Berg zette daarvoor zijn handtekening.

'Snert eet je het hele jaar door'

Snert mag dan vooral met slecht weer geassocieerd worden, op de dag van het WK is het een zonovergoten dag. Geen punt voor een van de deelneemsters. 'Snert eet je het hele jaar door. Ik wel, tenminste', zegt de vrouw.

Ze staat buiten het Alfa-college haar pannetje snert op een kampvuur te bereiden. 'Een hele bijzondere. Dit is het echte buiten koken. Ik vind het leuk, het is ontspannen.'

'Spliterwten zijn de basis'

In het boek van Van de Wal staan veel recepten van de voorgaande edities van het WK. Eén ingrediënt keert overal terug. 'Een traditie is bij uitstek levend, er worden nieuwe dingen aan toegevoegd. Maar spliterwten zijn de basis, altijd.'

Vroeger ging alles wat over was in de snert, legt Van de Wal uit. 'Moeder de vrouw werkte mee op het land en was dus niet thuis. Alles wat aan restjes over was, werd in die pot gegooid. Dat stond de hele dag te pruttelen en werd uiteindelijk snert.'

