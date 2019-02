Veel doodgeboren kinderen bijgeschreven: 'De dankbaarheid overheerst'

Veel ouders van een levenloos geboren kind laten het alsnog bijschrijven in het gemeentelijk basisregister. Door een wetswijziging is dit vanaf 3 februari mogelijk. In de provincie Groningen zijn sindsdien 177 doodgeboren kinderen bijgeschreven.

Die registratie zorgt bij ouders, die soms al flink op leeftijd zijn, vaak voor een achtbaan van emoties. Dat blijkt uit een rondgang langs alle twaalf gemeenten.

'Het voelt als erkenning'

'Ze vinden het soms eerst nog een beetje spannend, daarna worden ze emotioneel, maar uiteindelijk zijn ze blij en opgelucht. Het voelt als een erkenning van hun kind', zegt Jolanda de Jager, woordvoerder van de gemeente Oldambt.

Sinds 3 februari jongstleden kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Daar is een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand voor nodig. Deze akte is in het verleden niet altijd opgemaakt. Om die akte alsnog te krijgen, kan de ouder zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand in de geboortegemeente.

Drukte aan loket

'Het is heel druk geweest', vertelt Peter Duzink van de nieuwe fusiegemeente Groningen. Daar werden de afgelopen weken 49 levenloos geboren kinderen bijgeschreven. Het hoogste aantal van alle Groningse gemeenten.

Niet verwonderlijk, want met het Martiniziekenhuis en het UMCG telt de gemeente van oudsher immers twee grote 'kraamkamers'. Om die reden schreef de gemeente ook 26 geboorteaktes uit voor kinderen die in Groningen geboren zijn, maar waarvan de ouders nu elders wonen.



Iedere ouder heeft hier zijn eigen verhaal bij, dat zorgt voor heftige gesprekken Peter Duzink - Woordvoerder gemeente Groningen

Voor baliemedewerkers van de burgerlijke stand betekent de wetswijziging een nieuwe dimensie aan hun werk. 'Tot 3 februari kregen ze vooral te maken met ouders die op een roze wolk zweefden bij het inschrijven van hun kind. Die worden nu afgewisseld met de meest tragische verhalen', vertelt Duzink.

'Sommige ouders laten bij het loket foto's zien van hun levenloos geboren kind. Ook vertelde iemand dat ze zes kinderen had gekregen, waarvan er vijf levenloos geboren waren. Iedere ouder heeft hier dus zijn eigen verhaal bij, dat zorgt voor heftige gesprekken. Maar bovenal zijn mensen heel blij dat het kan. Fijn dat we daaraan mee kunnen werken.'

Begrip voor rouwverwerking

Die intense gesprekken worden ook aan de balies in Pekela en Veendam gevoerd, zegt woordvoerster Anne Kaufmann.

'Het is een heel emotionele stap voor mensen. Ze waarderen het dan dat we er extra tijd voor uittrekken en begrip tonen voor hun rouwverwerking. Misschien is dat het voordeel van een iets kleinere gemeente.'

Het gaat toch vaak om tragische zaken, die de loop van het leven wel bepalen Paul Kremer - Gemeente Het Hogeland

Ook in gemeente Het Hogeland wisten mensen de weg naar het loket goed te vinden. Daar werd al 25 keer een levenloos geboren kind bijgeschreven.

'Mensen zijn heel opgelucht dat ze hun verhaal bij onze medewerkers kunnen doen. Daar bieden we ze alle ruimte voor', zegt woordvoerder Paul Kremer. 'Voor die medewerkers zijn het zware, maar ook heel dankbare gesprekken. Het gaat toch vaak om tragische zaken, die de loop van het leven wel bepalen.'



Ze komen in hun rollator binnen om een geboorte van destijds alsnog te laten registreren Gemeentewoordvoerder

Zestig jaar geleden

Die levens zijn in sommige gevallen al een eind gevorderd. Want opvallend veel 'mensen op leeftijd' melden zich om een gestorven baby alsnog bij te schrijven. Zo zijn er voorbeelden van mensen die vijftig of zestig jaar geleden een levenloos kind baarden.

'Zij komen dan met hun rollator binnen om een geboorte van destijds alsnog te laten registreren', vertelt een gemeentewoordvoerder.

'Met die tragische gebeurtenis worden ze natuurlijk af en toe geconfronteerd: 'U heeft geen kinderen?', wordt er dan gevraagd. Terwijl dat in hun ogen natuurlijk niet klopt. Nu kunnen ze toch een soort leven gunnen aan hun doodgeboren kindje.'

Papierwerk

De erkenning van hun kind, zorgt ervoor dat mensen het papierwerk voor lief nemen. Zo werd er vroeger geen geboorteakte opgemaakt als baby's voor een bepaald aantal weken waren overleden. Volgens Margreet van de Laan (Midden-Groningen) wordt er veel over dergelijke procedures gebeld..

'Dan merk je dat alles weer bovenkomt, maar ook dat mensen blij zijn dat hun kindje er nu bij hoort.'

