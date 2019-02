Ziekenboeg FC Groningen stroomt leeg: 'Ik moet jongens gaan teleurstellen'

Met negen punten uit vier duels is FC Groningen prima aan de tweede seizoenshelft begonnen. Tegen Feyenoord kan daar een vervolg aan worden gegeven, al is het nog gissen met welke elf trainer Danny Buijs start. Hij zit ruim in de spelers.

Eén van de spelers waar Buijs zondag aanvankelijk geen beschikking over leek te hebben, is Mimoun Mahi. De aanvaller stond voor een wintertransfer naar FC Zürich, maar die ketste af. Hij maakt het seizoen af in Groningen en maakt daarna transfervrij de overstap naar de Zwitsers.

Blij

Buijs is blij dat de Marokkaan het seizoen in Groningen afmaakt. 'De club weet dat ik hoopte dat Mimoun zou blijven. Hij is voor de winter al een paar keer belangrijk voor ons geweest en zal ook na de winterstop van waarde zijn. Hij heeft nu zekerheid over zijn toekomst en dat zal hem een goed gevoel geven. Ik hoop dat hij er tegen Feyenoord weer staat.'

Naast Mahi kan FC Groningen ook weer beschikken over Jannik Pohl. De Deen was ziek, maar heeft inmiddels weer trainingsminuten in de benen. Lars Kramer is na een schorsing eveneens weer beschikbaar. Wie zo goed als zeker ontbreekt is Django Warmerdam, die aan het duel met Vitesse een blessure overhield. Rechtsback Deyovaisio Zeefuik is een twijfelgeval.

Invulling

'De speelwijze tegen Feyenoord? Die blijft gelijk aan hoe we de laatste tijd hebben gespeeld, alleen de invulling wordt misschien anders nu er op de plek van Warmerdam een andere speler zal worden opgesteld', laat Buijs weten. Wie dat is, laat de oefenmeester in het midden.

Eén van de spelers die daarvoor in aanmerking komt is de matchwinner van afgelopen zondag; Mo El Hankouri.

'Mo maakte de winnende goal, maar heeft ook ongelukkige momenten gekend. Wij willen na twee mislukte acties niet dat hij op safe speelt, maar blijft gaan. Al mislukt het veertig keer, dat geeft niet. Als je je verdedigende taak maar uitvoert. Dat deed hij tegen Vitesse één keer niet en daar werd ik boos om. Maar ik ben blij met hem en de acties die hij durft te maken. De kans is groot dat hij tegen Feyenoord meedoet.'

Feyenoord wisselvallig

Met Feyenoord krijgt de FC een tegenstander op bezoek die thuis aanzienlijk sterker is dan uit. Zo gingen beide uitwedstrijden van Feyenoord na de winterstop, bij PEC Zwolle (3-1) en Excelsior (2-1), verloren. Thuis was de formatie van Giovanni van Bronckhorst veel te sterk voor Ajax (6-2) en De Graafschap (4-0).

'Maar Feyenoord is en blijft een top 3-club, die in de afgelopen jaren prijzen heeft gewonnen. Zo simpel is het', pareert Buijs. De vraag is volgens hem of de Rotterdammers zondag in Groningen het niveau weten te halen dat ze thuis tegen PSV en Ajax hebben laten zien. 'Als ze dat niet halen, is Feyenoord kwetsbaar.'

'Niveau halen'

Hoewel FC Groningen na de winterstop goed uit de startblokken is gekomen, is dat volgens Buijs geen reden voor euforie. 'Waar het allemaal om draait, is dat wij ons niveau halen', zegt hij.

'Van Willem II en Vitesse hebben we dan wel gewonnen, maar hoe groot is de kans dat je resultaat blijft boeken als je kijkt naar de tweede helften van beide wedstrijden? Ik denk dat die kans klein is. Vooral ons spel aan de bal moet beter', stelt de trainer van FC Groningen. Hij vindt wel dat zijn ploeg sinds de winter over meer individuele kwaliteit beschikt. 'Daardoor kan een speler als El Hankouri met zijn kwaliteiten een wedstrijd in ons voordeel beslissen.'

Financieel staartje

Overigens krijgt het duel tegen Vitesse nog een financieel staartje voor Buijs, die langs de lijn kwaad zijn paraplu wegsmeet, nadat El Hankouri verzuimde om mee te verdedigen. 'Ja, die paraplu moet ik dus vergoeden. Dat kost me tien euro.'