Wachttijden rijzen de pan uit; Oldambt komt om in bergen dossiers

De gemeente Oldambt komt om in het aantal zorgaanvragen dat inwoners doen. Er wordt zo vaak bij de gemeente aangeklopt, dat het gemiddeld tien weken duurt voordat Oldambt überhaupt aan een nieuw dossier toe komt.

De gemeente investeert daarom 100.000 euro om de berg aanvragen weg te werken.

Meer aanvragen



Het zijn aanvragen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Inwoners vragen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer of begeleiding aan.

Maar het aantal aanvragen rijst de pan uit. Wethouder Laura Broekhuizen: 'Het kan zijn dat dat komt omdat mensen in ons gebied steeds ouder worden, maar dat weet ik niet zeker.'

'Daarnaast zien wij dat de aanvragen steeds complexer worden. Er moet steeds meer geregeld worden voor de hulp die geboden wordt. Dat komt omdat wij als gemeente kijken naar de beste oplossing voor het probleem.'

Wij zijn er gewoon een beetje klaar mee Wethouder Laura Broekhuizen

Frustratie



Het zorgt ervoor dat Oldambt omkomt in het aantal aanvragen. Tot frustratie van de wethouder. Broekhuizen: 'Wij zijn er gewoon een beetje klaar mee. Helemaal als je bedenkt dat wij vorig jaar ook al extra geld voor de WMO beschikbaar hebben gesteld.' Toen was het bedrag 150.000 euro.

Maar waar wordt het geld voor gebruikt? Broekhuizen: 'Wij gaan twee dingen doen. Wij huren een bureau in dat samen met ons de dossiers gaat wegwerken. Daarbij gaan wij ook kijken waar in het proces wij zelf dingen kunnen verbeteren.' De PvdA'er benadrukt dat haar collega's niks te verwijten valt: 'Die zie ik echt keihard werken, maar het is gewoon te veel.'

Beide maatregelen moeten ervoor zorgen dat inwoners sneller geholpen worden. 'Wat ik graag wil is dat mensen de week na het versturen van een brief een ontvangstbevestiging krijgen. En dat zij vervolgens een week daarna een brief krijgen waarin staat wanneer je gebeld wordt voor een gesprek. Inwoners moeten gewoon sneller weten waar zij aan toe zijn.'

Nog meer geld?

De vraag is wat de toekomst brengt. Sinds 1 januari dit jaar is de inkomstengrens om een aanvraag te doen verdwenen. Daardoor betalen mensen ongeacht inkomen, gebruik, huishoudenssamenstelling en vermogen een bedrag van 17,50 euro per vier weken.

Broekhuizen zei eerder: 'Het ligt voor de hand dat er daardoor meer aanvragen komen.'

De wethouder: 'Ik sluit nooit uit dat er nog meer geld tegen aan moet, maar ik denk dat wij nu de goede stappen voor de situatie van dit moment. En in de toekomst kan ik niet kijken.'