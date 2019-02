OPOS ziet nog een schooldirecteur vertrekken vanwege bestuurscrisis (update)

Het is onrustig bij scholen van OPOS (Foto: Flickr/Bies)

De aanhoudende bestuurscrisis binnen onderwijsstichting OPOS is voor een tweede basisschooldirecteur reden voor vertrek.

Loes Koning, directeur van obs Ruitenvelder in Froombosch en De Kinderboom in Slochteren, verlaat haar basisscholen dit schooljaar nog.

Dat blijkt uit een brief die vrijdag aan ouders van leerlingen gestuurd is.

Crisis en werkwijze als reden

Voor Koning is niet alleen de bestuurlijke crisis bij OPOS, maar ook de werkwijze binnen de stichting reden om een andere baan te zoeken. In de brief benadrukt de schooldirecteur dat haar vertrek 'niets te maken heeft' met haar twee scholen, maar puur met de stichting.

'Ik werk met veel plezier samen met de leerkrachten, kinderen en ouders en de OR en MR van beide scholen', schrijft Koning, die per 1 mei vertrekt. 'Echter heeft de bestuurlijke crisis en de werkwijze binnen stichting OPOS mij doen besluiten om eerder rond te kijken dan gepland.

'Toekomstplan aangepast'

'Mijn streven was om de fusie te volbrengen, een nieuwe school te bouwen en vervolgens een korte tijd te genieten van de nieuwe school. Door de huidige crisis binnen de stichting heb ik gemeend mijn toekomstplan te moeten aanpassen.'

Reactie OPOS

Stichting OPOS reageert als volgt op het vertrek van Koning:

'De Raad van Toezicht is zeer teleurgesteld om het vertrek van Koning en beraadt zich nu op volgende stappen. In totaal zijn er nu drie basisscholen zonder directeur en moet er nog een interim bestuurder worden gevonden.'

De bestuurscrisis bij OPOS begon vorig jaar, toen bestuurder Hester van Gorkum één van haar basisschooldirecteuren schorste. In de weken erop escaleerde het conflict en zegden meerdere basisscholen het vertrouwen in Van Gorkum op. Ook stapte een basisschooldirecteur op. Eerder deze maand ontstond er een onhoudbare situatie, waarbij Van Gorkum zich eerst ziek meldde, maar vijf dagen later opstapte. Kort daarna wees de Raad van Toezicht Teunis Wagenaar aan als interim bestuurder om de rust terug te brengen. Maar Wagenaar zag na drie dagen af van de klus. Het werk bij OPOS was volgens Wagenaar 'onverenigbaar' met zijn werk als voorzitter van Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Noord (OGN). Donderdagmiddag werd bekend dat de Algemene Onderwijsvakbond een manifest heeft opgesteld waarin leraren hun zorgen uiten over de impact van de onrust op de onderwijskwaliteit bij OPOS-scholen.

Update: Dit bericht is aangevuld met een reactie van OPOS.



