Nieuwe 'huiskamer' voor sekswerkers: 'Belangrijk dat ze niet van de radar verdwijnen'

Prostituees in de stad Groningen kunnen vanaf volgende week terecht in een eigen 'huiskamer'. Dat wordt mogelijk gemaakt door Stichting Terwille, die sekswerkers en verslaafden begeleidt bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

De 'huiskamer' aan de Schoolholm is een plek waar mensen die uit of juist ín de prostitutie willen stappen terecht kunnen voor voorlichting, hulp, informatie en advies. De gemeente Groningen hoopt de ondersteuning van sekswerkers zo beter te kunnen coördineren.

Tippelzone dicht

De huiskamer maakt onderdeel uit van het nieuwe coalitieakkoord 'Gezond, groen, gelukkig Groningen' van de gemeente Groningen. Net als de sluiting van de huidige huiskamer op de tippelzone aan de Bornholmstraat in de stad. De tippelzone gaat met ingang van 31 maart definitief dicht.



Deze vrouwen leven in een heel kwetsbare en gevaarlijke situatie, ze mogen niet van de radar verdwijnen Inge Jongman - Wethouder

'Vanaf het moment dat we de sluitingsdatum hebben gecommuniceerd is er van alles voor deze vrouwen georganiseerd', aldus wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) 'Het is heel belangrijk dat ze niet van de radar verdwijnen. Deze vrouwen leven in een heel kwetsbare en gevaarlijke situatie. Daarom is het belangrijk om samen stappen te maken, ook na 31 maart.'

56 prostituees minder

Op dit moment werken er naar schatting nog zes prostituees op de tippelzone. Dat waren er in 2017, toen met de afbouw van de tippelzone werd begonnen, nog naar schatting zo'n 62.

'Alle prostituees zijn bij ons in beeld en hebben een zorgplan op maat', benadrukt Jongman. 'Er wordt momenteel heel hard gewerkt om andere doelen te stellen en om een nieuw leven op te bouwen. We willen ze in het oog en in het hart houden.'

Bij de hand nemen

De begeleiding vergt veel tijd en aandacht, weet de kersverse wethouder inmiddels ook.

'Er is bijvoorbeeld een vrouw die al zes keer naar een afkick-kliniek is gebracht. Op het moment dat je de verslaving oplost, kom je vaak bij het werkelijke probleem. Je hoort mij niet zeggen dat het makkelijk is, maar wat is er nou mooier om deze vrouwen bij de hand te nemen en gezamenlijk aan een nieuwe toekomst te werken.'

Ook tijdelijke opvang

Naast de huiskamer wordt er per 1 april een tijdelijke opvang voor (ex-straat) prostituees geopend in Groningen. Het gaat om een burgerinitiatief waarbij niet de hulpverlening, maar het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk voorop staat.

Volgens Jongman gaat het om een unieke wijze van opvang. 'Het is een team van vrijwilligers die veel ervaring hebben in de opvang en begeleiding van vrouwen. Ze willen echt iets concreets voor ze betekenen.'

