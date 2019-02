Man die verdacht wordt van verkrachting, kreeg twee keer eerder tbs

Een 44-jarige man die in maart vorig jaar in Groningen een 47-jarige vrouw in haar woning zou hebben verkracht, hangt voor de derde keer een tbs-behandeling boven het hoofd.

Dit bleek vrijdag tijdens een niet inhoudelijke behandeling voor de rechtbank.

Ernstige stoornissen

De man is onlangs in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Almere onderzocht. Hij lijdt aan ernstige persoonlijkheidsstoornissen. In hoeverre deze stoornis een rol speelde bij het vergrijp, wordt niet duidelijk uit het PBC-onderzoek, zegt zijn advocaat Jan-Jesse Lieftink.

Daarom wil hij de twee deskundigen van het PBC en zijn laatste behandelcoördinator van de Van Mesdagkliniek aan de tand voelen tijdens de rechtszaak, die in april plaatsvindt. De rechtbank willigt dit verzoek in.

Behandelprognose

Het PBC-rapport rept over een 'ongunstige behandelprognose'. Lieftink vindt dit opvallend, omdat deskundigen anderhalf jaar geleden concludeerden dat de persoonlijkheidsstoornis was afgevlakt. De tbs werd toen onder voorwaarden beëindigd. De man ging wonen in de stad Groningen.

Kort daarop werd hij opgepakt voor de verkrachting. Lieftink: 'Wordt hij hiervoor veroordeeld, dan loopt hij via tbs het risico om levenslang te worden opgesloten. Terwijl er voor verkrachting een maximale gevangenisstraf staat van twaalf jaar'.

