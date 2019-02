Gerepareerde Borgbrug wordt op zijn plek getakeld (update)

De gerepareerde Borgbrug wordt zaterdag weer op zijn plek over het Eemskanaal in Groningen geplaatst.

Het brugdek wordt op een ponton teruggevaren. Hierna wordt het met grote kranen op zijn oude stek getakeld. Dit duurt naar schatting van zaterdagmorgen tien uur tot zondagmorgen negen uur. In deze tijd is het Eemskanaal gestremd voor vaarverkeer.

Volgens Antje Gooijert van Rijkswaterstaat was er schade aan de scharnierpunten, het betonwerk, de leuning en de mechaniek van de brug. 'Dat klinkt heel veel, maar het viel in vergelijking met vier jaar geleden heel erg mee.'

Nog even geduld

Als de brug is teruggeplaatst kan het wegverkeer er niet gelijk overheen. Er moeten nog kabels en leidingen worden aangesloten en de brug moet worden getest. Uiterlijk zaterdag 23 februari is de brug weer toegankelijk.

Aanvaring

De Borgbrug raakte beschadigd na een aanvaring met een binnenschip eind vorig jaar. Het brugdek moest van zijn plek worden gehesen om elders te worden gerepareerd.

In een update is een quote van Rijkswaterstaat toegevoegd

Lees ook:

- Aangevaren Borgbrug is van de plek getakeld

- Borgbrug in Stad aangevaren door schip