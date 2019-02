Boosheid over 'onverwachte' komst van biomassa-installatie

'Tot veertien dagen terug wist ik helemaal niets.' Otto Schröder in Winschoten is niet blij met de biomassa-installatie die wordt aangelegd bij zwembad De Watertoren, op 20 meter van zijn huis.

'Vorig jaar mei schijnt er wel iets op de website van de gemeente Oldambt te hebben gestaan, maar ik hoorde het onlangs bij toeval. En afgelopen dinsdag lag er pas een brief bij ons op de mat.'

Lawaai en fijnstof

Schröder is 'helemaal niet blij' met de komst van de biomassa-installatie. 'Ik ben bang voor lawaai en fijnstof. Ik heb longklachten. De gemeente kan niet garanderen dat ik geen last van die installatie krijg. En ik ben nu te laat om bezwaar te maken.'

Vijf publicaties

Wethouder Kees Swagerman noemt het wel een 'leermomentje'. 'Mensen krijgen een briefje in de bus als de procedure al gelopen is. We kunnen er over nadenken of dat niet anders moet. Maar we hebben vijf publicaties gedaan en mensen hebben dus gelegenheid gehad om bezwaar te maken. Er is niets bij ons binnengekomen. Wij hebben nu eenmaal bepaalde procedures afgesproken in dit land.'

Uitstoot

Ook zwembad De Hardenberg in Finsterwolde krijgt een biomassa-installatie. Beide zwembaden worden tot nu toe verwarmd met aardgas, maar dat zorgt voor CO2-uitstoot en daar wil de gemeente Oldambt zo veel mogelijk vanaf.

Lees ook:

- Zwembaden in Oldambt gaan van het gas af