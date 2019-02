Deel dit artikel:













Meer inbraken in portiekwoningen in Stad (Foto: Sjoerd Halma/RTV Noord (fotobewerking))

De afgelopen maanden is het aantal inbraken in portiekwoningen in de stad Groningen toegenomen.

Dat zegt de politie. De inbrekers klimmen op een balkon aan de achterkant van de woning en komen zo binnen. De inbraken zijn vooral gepleegd in de wijken Corpus, De Wijert, Laanhuizen en in de Grunobuurt. De dieven slaan hun slag vooral 's middags en 's avonds.