Menthe Groefsema wint WK Snertkoken

Menthe Groefsema uit Bedum heeft vrijdag de 25e editie van het WK Snert- en Stamppotkoken in het Alfa-college in Stad gewonnen.

Het is de derde keer dat Groefsema de zilveren snertslaif in ontvangst mag nemen. Henk Scherphof eindigde als tweede en Sina de Haan uit Bedum ging met de derde prijs naar huis.

Traditie

Het WK had dit jaar een extra feestelijk randje, omdat snertkoken is opgenomen als traditie in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Dat werd afgelopen zomer al bekendgemaakt, maar tijdens het WK is dit met een officiële ceremonie bekrachtigd. Voormalig commissaris van de Koning Max van den Berg zette daarvoor zijn handtekening.

